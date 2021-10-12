События

16:00 12.10.2021

Следствие установило всех, кто контактировал с нардепом Поляковым незадолго перед его смертью – МВД

2 мин читать
Следствие установило всех, кто контактировал с нардепом Поляковым незадолго перед его смертью – МВД

Следствие установило всех лиц, находившихся с народным депутатом Антоном Поляковым перед его смертью, был еще и третий человек в компании с депутатом, сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"У нас есть установленный свидетель (таксист, который подвозил Полякова – ИФ), он дал показания… Те показания, которые он дает сейчас официально, под протокол, отличаются от того, что он говорил сразу, во время общения на месте с полицейскими", - сказал Шевченко журналистам во вторник в Киеве.

В частности, как отметил директор департамента, таксист изначально говорил, что подобрал Полякова случайно, однако сейчас дает показания о том, что он ехал за автомобилем, в котором находился Поляков с другим свидетелем.

"С ним (таксистом – ИФ) правоохранители сейчас проводят следственные действия, чтобы полностью установить место, роль и искренность каждого из трех свидетелей", - добавил он.

При этом Шевченко подчеркнул, что в рамках расследования дела подозрения пока никому не предъявлялись.

Как сообщалось, утром в пятницу, 8 октября, в полицию столицы поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Полякова. Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "естественная смерть". Причиной смерти Полякова, по предварительной информации правоохранителей, является острая коронарная недостаточность.

Причинами смерти Полякова могло стать хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом, заявил на брифинге в пятницу начальник полиции Киева Иван Выговский

Позже нардеп Галина Янченко (фракция "Слуга народа") сообщила, что у скончавшегося Полякова в крови токсикологи нашли алкоголь и метадон.

Похороны народного депутата Антона Полякова (депутатская группа "За майбутнє"), тело которого было обнаружено в автомобиле такси в пятницу, пройдут в понедельник, 11 октября, в Чернигове.

Позже директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что в организме умершего Полякова кроме алкоголя обнаружили метадон, что, возможно, стало причиной смерти. Правоохранители рассматривают две версии попадания метадона в организм Полякова – самостоятельное употребление или отравление.

Теги: #поляков #мвд #следствие
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:03 11.10.2021
Монастырский уверен, что в деле Дельта Банка будут еще подозрения

Монастырский уверен, что в деле Дельта Банка будут еще подозрения

23:50 10.10.2021
Полиция рассматривает две версии смерти нардепа Полякова – употребление метадона или отравление

Полиция рассматривает две версии смерти нардепа Полякова – употребление метадона или отравление

17:24 10.10.2021
Похороны нардепа Полякова состоятся в Чернигове в понедельник – нардеп Скороход

Похороны нардепа Полякова состоятся в Чернигове в понедельник – нардеп Скороход

17:14 09.10.2021
Смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона – нардеп Янченко

Смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона – нардеп Янченко

15:47 08.10.2021
В процессе расследования смерти Полякова никто пока не задержан – начальник столичной полиции

В процессе расследования смерти Полякова никто пока не задержан – начальник столичной полиции

15:47 08.10.2021
В ночь смерти нардеп Поляков употреблял спиртные напитки со знакомым, не хотел ехать домой из-за ссоры с сожительницей Скороход – начальник полиции Киева

В ночь смерти нардеп Поляков употреблял спиртные напитки со знакомым, не хотел ехать домой из-за ссоры с сожительницей Скороход – начальник полиции Киева

15:24 08.10.2021
Правоохранители рассматривают несколько версий смерти Полякова: хроническое заболевание и отравление

Правоохранители рассматривают несколько версий смерти Полякова: хроническое заболевание и отравление

12:09 08.10.2021
В "Слуге народа" намерены обсудить политические последствия для Третьяковой в связи с ее высказыванием о смерти Полякова

В "Слуге народа" намерены обсудить политические последствия для Третьяковой в связи с ее высказыванием о смерти Полякова

11:43 08.10.2021
Нардеп Скороход потеряла сознание в Раде, сейчас она находится в больнице – депутат Лубинец

Нардеп Скороход потеряла сознание в Раде, сейчас она находится в больнице – депутат Лубинец

10:56 08.10.2021
Сопредседатель группы "За майбутнє" не владеет информацией о возможных угрозах в адрес умершего нардепа Полякова

Сопредседатель группы "За майбутнє" не владеет информацией о возможных угрозах в адрес умершего нардепа Полякова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Медведчук считает сфабрикованными все доказательства в деле о финансировании им терроризма

Украина сегодня доказывает в Гааге нарушение РФ иммунитета украинских военных кораблей - МИД

Украина и ЕС призвали Россию признать ответственность за конфликт на Донбассе, способствовать прекращению огня и выполнению Минских соглашений – заявление

Совместное заявление по итогам 23-го саммита Украина – Европейский Союз

Украина и ЕС запустят стратегический диалог по энергетической безопасности Европы - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

В Польше в хостеле была найдена умершей украинка - МИД

В Софиевской Борщаговке неизвестный в камуфляже выстрелил в мужчину и его супругу - полиция

Столичные правоохранители проводят обыски в помещениях КО "Киевзеленбуд"

Медведчук считает сфабрикованными все доказательства в деле о финансировании им терроризма

ЕС представит на саммите G20 пакет помощи Афганистану на сумму в 1 млрд евро - глава Еврокомиссии

Украина сегодня доказывает в Гааге нарушение РФ иммунитета украинских военных кораблей - МИД

Украина и ЕС считают важной координацию международных усилий для стабильности в Черноморском регионе – заявление

Всестороннее и последовательное внедрение судебной реформы остается жизненно важным для успеха Украины – заявление саммита Украина-ЕС

Украина и ЕС призвали Россию признать ответственность за конфликт на Донбассе, способствовать прекращению огня и выполнению Минских соглашений – заявление

Украина и ЕС договорились в полной мере использовать потенциал Соглашения об ассоциации – совместное заявление

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА