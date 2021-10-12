Следствие установило всех, кто контактировал с нардепом Поляковым незадолго перед его смертью – МВД

Следствие установило всех лиц, находившихся с народным депутатом Антоном Поляковым перед его смертью, был еще и третий человек в компании с депутатом, сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"У нас есть установленный свидетель (таксист, который подвозил Полякова – ИФ), он дал показания… Те показания, которые он дает сейчас официально, под протокол, отличаются от того, что он говорил сразу, во время общения на месте с полицейскими", - сказал Шевченко журналистам во вторник в Киеве.

В частности, как отметил директор департамента, таксист изначально говорил, что подобрал Полякова случайно, однако сейчас дает показания о том, что он ехал за автомобилем, в котором находился Поляков с другим свидетелем.

"С ним (таксистом – ИФ) правоохранители сейчас проводят следственные действия, чтобы полностью установить место, роль и искренность каждого из трех свидетелей", - добавил он.

При этом Шевченко подчеркнул, что в рамках расследования дела подозрения пока никому не предъявлялись.

Как сообщалось, утром в пятницу, 8 октября, в полицию столицы поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Полякова. Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "естественная смерть". Причиной смерти Полякова, по предварительной информации правоохранителей, является острая коронарная недостаточность.

Причинами смерти Полякова могло стать хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом, заявил на брифинге в пятницу начальник полиции Киева Иван Выговский

Позже нардеп Галина Янченко (фракция "Слуга народа") сообщила, что у скончавшегося Полякова в крови токсикологи нашли алкоголь и метадон.

Похороны народного депутата Антона Полякова (депутатская группа "За майбутнє"), тело которого было обнаружено в автомобиле такси в пятницу, пройдут в понедельник, 11 октября, в Чернигове.

Позже директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что в организме умершего Полякова кроме алкоголя обнаружили метадон, что, возможно, стало причиной смерти. Правоохранители рассматривают две версии попадания метадона в организм Полякова – самостоятельное употребление или отравление.