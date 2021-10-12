В Польше в хостеле была найдена умершей украинка - МИД

В хостеле польского города Стараховице 11 октября была найдена умершей гражданка Украины, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Полиция г.Стараховице в Свентокшиском воеводстве в Польше сообщила об обнаружении 11 октября в одном из хостелов города умершей гражданки Украины. Генеральное консульство Украины в Кракове уже установило связь с польскими следственными органами для установления причины и обстоятельств смерти", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины во вторник.

По информации МИД Украины, украинка находилась на территории Польши на законных основаниях.

"Консулы сейчас разыскивают родственников умершей. Родные могут обратиться за консульской помощью в Генеральное консульство Украины по телефону "горячей линии": +48 669 352 962 или по электронной почте gc_plk@mfa.gov.ua", - рассказали в пресс-службе.