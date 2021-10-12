События

15:35 12.10.2021

В Польше в хостеле была найдена умершей украинка - МИД

1 мин читать
В Польше в хостеле была найдена умершей украинка - МИД

В хостеле польского города Стараховице 11 октября была найдена умершей гражданка Украины, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Полиция г.Стараховице в Свентокшиском воеводстве в Польше сообщила об обнаружении 11 октября в одном из хостелов города умершей гражданки Украины. Генеральное консульство Украины в Кракове уже установило связь с польскими следственными органами для установления причины и обстоятельств смерти", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины во вторник.

По информации МИД Украины, украинка находилась на территории Польши на законных основаниях.

"Консулы сейчас разыскивают родственников умершей. Родные могут обратиться за консульской помощью в Генеральное консульство Украины по телефону "горячей линии": +48 669 352 962 или по электронной почте gc_plk@mfa.gov.ua", - рассказали в пресс-службе.

Теги: #польша #смерть #украинка #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:18 12.10.2021
Украина сегодня доказывает в Гааге нарушение РФ иммунитета украинских военных кораблей - МИД

Украина сегодня доказывает в Гааге нарушение РФ иммунитета украинских военных кораблей - МИД

08:42 12.10.2021
В польском хостеле нашли мертвой украинку

В польском хостеле нашли мертвой украинку

17:14 09.10.2021
Смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона – нардеп Янченко

Смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона – нардеп Янченко

13:23 09.10.2021
Первый президент Ирана Банисадр скончался в Париже

Первый президент Ирана Банисадр скончался в Париже

17:14 08.10.2021
В Польше горел автобус, везший украинцев на родину, пострадавших нет

В Польше горел автобус, везший украинцев на родину, пострадавших нет

10:56 08.10.2021
Сопредседатель группы "За майбутнє" не владеет информацией о возможных угрозах в адрес умершего нардепа Полякова

Сопредседатель группы "За майбутнє" не владеет информацией о возможных угрозах в адрес умершего нардепа Полякова

10:12 08.10.2021
Предварительной причиной смерти нардепа Полякова названа коронарная недостаточность

Предварительной причиной смерти нардепа Полякова названа коронарная недостаточность

09:40 08.10.2021
Запах алкоголя от найденного мертвым нардепа Полякова не исходил - источник

Запах алкоголя от найденного мертвым нардепа Полякова не исходил - источник

09:22 08.10.2021
Венедиктова заверила, что Офис генпрокурора быстро и объективно установит причину смерти нардепа Полякова

Венедиктова заверила, что Офис генпрокурора быстро и объективно установит причину смерти нардепа Полякова

08:10 08.10.2021
Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти нардепа Антона Полякова – полиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти нардепа Антона Полякова – полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Медведчук считает сфабрикованными все доказательства в деле о финансировании им терроризма

Украина сегодня доказывает в Гааге нарушение РФ иммунитета украинских военных кораблей - МИД

Украина и ЕС призвали Россию признать ответственность за конфликт на Донбассе, способствовать прекращению огня и выполнению Минских соглашений – заявление

Совместное заявление по итогам 23-го саммита Украина – Европейский Союз

Украина и ЕС запустят стратегический диалог по энергетической безопасности Европы - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

В Софиевской Борщаговке неизвестный в камуфляже выстрелил в мужчину и его супругу - полиция

Столичные правоохранители проводят обыски в помещениях КО "Киевзеленбуд"

Медведчук считает сфабрикованными все доказательства в деле о финансировании им терроризма

ЕС представит на саммите G20 пакет помощи Афганистану на сумму в 1 млрд евро - глава Еврокомиссии

Украина и ЕС считают важной координацию международных усилий для стабильности в Черноморском регионе – заявление

Всестороннее и последовательное внедрение судебной реформы остается жизненно важным для успеха Украины – заявление саммита Украина-ЕС

Украина и ЕС призвали Россию признать ответственность за конфликт на Донбассе, способствовать прекращению огня и выполнению Минских соглашений – заявление

Украина и ЕС договорились в полной мере использовать потенциал Соглашения об ассоциации – совместное заявление

Украине важно сохранить транзит российского газа - Зеленский

Совместное заявление по итогам 23-го саммита Украина – Европейский Союз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА