В Софиевской Борщаговке неизвестный в камуфляже выстрелил в мужчину и его супругу - полиция

Полицейские Киевской области устанавливают обстоятельства стрельбы утром во вторник в селе Софиевская Борщаговка, в результате чего был ранен в ногу мужчина и поврежден автомобиль, сообщает полиция Киевской области.

"Около 7:45 утра в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего мужчины, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчина ранен в ногу, поврежден автомобиль", - говорится в сообщении в Facebook.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают, из какого оружия стрелял злоумышленник и все обстоятельства стрельбы.

"Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией об указанном событии - просим сообщить по спецлинии полиции "102", - сказано в сообщении.