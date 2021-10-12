События

14:18 12.10.2021

Украина сегодня доказывает в Гааге нарушение РФ иммунитета украинских военных кораблей - МИД

3 мин читать
Украина сегодня доказывает в Гааге нарушение РФ иммунитета украинских военных кораблей - МИД

Украина во вторник, 12 октября, доказывает в Арбитражном суде в Гааге нарушение Российской Федерацией иммунитета украинских военных кораблей, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Системная работа МИД в международных судах для защиты интересов Украины и ее граждан - приоритет министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. На этой неделе в Гааге продолжаются слушания о наличии в Арбитраже юрисдикции рассматривать дело по существу", - написал Николенко в Facebook во вторник.

Он подчеркнул, что позиция Украины четкая - действия России грубо нарушили Конвенцию ООН по морскому праву.

"Военные корабли и их экипажи наделяются абсолютным иммунитетом. Иностранным государствам запрещено их осматривать, накладывать арест, удерживать и осуществлять судебное преследование. Украину представляет мощная команда высокопрофессиональных украинских и международных юристов. Настроены решительно, чтобы доказать ничтожность аргументов России и привлечь ее к международной правовой ответственности", - отметил спикер Николенко.

Как сообщалось, Постоянная палата третейского суда (ППТС, Permanent Court of Arbitration) 11-16 октября проведет слушания украинской и российской сторон по делу о захвату украинских судов и моряков в районе Керченского пролива. В рамках второго этапа слушаний РФ предоставит свои аргументы 14 октября, Украина 15 октября, и 16 октября при необходимости дополнительное заседание. После вступительного заявления, которое будет транслироваться в режиме реального времени, и до конца слушаний публичный доступ к материалам слушаний будет недоступен. В ППТС отмечают, что время от времени будут выпускать пресс-релизы, касающиеся статуса разбирательства.

В 2016 году Украина подала в Международный суд ООН иск против РФ о нарушении нею Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), в рамках которого был создан арбитраж для рассмотрения этого дела. 22 мая 2019 года Россия подала в Международный трибунал свои возражения о наличии у Арбитражного Трибунала юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ. Позиции Украины и РФ были опубликованы в июне 2019 года на сайте Постоянной палаты третейского суда.

В ноябре 2019 года Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в деле Украина против РФ о нарушении Россией двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Таким образом, суд вынес решение в пользу Украины, и теперь может перейти к рассмотрению дела по сути.

Кроме того, в мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву, расположенный в Гамбурге, принял решение, которым обязал РФ освободить три украинских корабля – буксир "Яны Капу" и два катера "Бердянск" и "Никополь" - и 24 украинских моряков, захваченных нею в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

ППТС - международный арбитражный суд, учрежденный в 1899 году для разрешения международных споров. Расположен в Гааге (Нидерланды). Членами суда являются 122 государства.

Источник: https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/10225582149315806

Теги: #николенко #моряки #крым #суд #гаага #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:11 12.10.2021
Украина и ЕС считают важной координацию международных усилий для стабильности в Черноморском регионе – заявление

Украина и ЕС считают важной координацию международных усилий для стабильности в Черноморском регионе – заявление

14:06 12.10.2021
Всестороннее и последовательное внедрение судебной реформы остается жизненно важным для успеха Украины – заявление саммита Украина-ЕС

Всестороннее и последовательное внедрение судебной реформы остается жизненно важным для успеха Украины – заявление саммита Украина-ЕС

12:40 12.10.2021
Под санкции ЕС должны попасть все, кто принимал участие в выборах в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе - Зеленский

Под санкции ЕС должны попасть все, кто принимал участие в выборах в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе - Зеленский

10:38 12.10.2021
Глава Верховного суда: из-за опасения остановки ВСП судьи уходят в отставку

Глава Верховного суда: из-за опасения остановки ВСП судьи уходят в отставку

19:35 11.10.2021
"Евросолидарность" подала в Офис генпрокурора два заявления о возможных преступлениях окружения Зеленского – пресс-служба

"Евросолидарность" подала в Офис генпрокурора два заявления о возможных преступлениях окружения Зеленского – пресс-служба

10:21 11.10.2021
В Гааге начинаются слушания по захвату украинских судов у Керченского пролива

В Гааге начинаются слушания по захвату украинских судов у Керченского пролива

23:37 08.10.2021
Заседание суда по делу избрания меры пресечения Труханову и его заместителю перенесли на 11 октября

Заседание суда по делу избрания меры пресечения Труханову и его заместителю перенесли на 11 октября

21:02 07.10.2021
Конституционный суд Польши подтвердил верховенство закона страны над правовым режимом ЕС

Конституционный суд Польши подтвердил верховенство закона страны над правовым режимом ЕС

07:50 07.10.2021
Латвия намерена организовать большую международную конференцию по вопросам Крыма

Латвия намерена организовать большую международную конференцию по вопросам Крыма

00:05 07.10.2021
Глава МИД Грузии: Об экстрадиции Саакашвили в Украину речи не идет

Глава МИД Грузии: Об экстрадиции Саакашвили в Украину речи не идет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и ЕС призвали Россию признать ответственность за конфликт на Донбассе, способствовать прекращению огня и выполнению Минских соглашений – заявление

Совместное заявление по итогам 23-го саммита Украина – Европейский Союз

Украина и ЕС запустят стратегический диалог по энергетической безопасности Европы - Зеленский

Под санкции ЕС должны попасть все, кто принимал участие в выборах в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе - Зеленский

Зеленский: РФ - сторона конфликта на Донбассе, и это будет зафиксировано в совместном с ЕС заявлении

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС представит на саммите G20 пакет помощи Афганистану на сумму в 1 млрд евро - глава Еврокомиссии

Украина и ЕС призвали Россию признать ответственность за конфликт на Донбассе, способствовать прекращению огня и выполнению Минских соглашений – заявление

Украина и ЕС договорились в полной мере использовать потенциал Соглашения об ассоциации – совместное заявление

Украине важно сохранить транзит российского газа - Зеленский

Совместное заявление по итогам 23-го саммита Украина – Европейский Союз

Украина и ЕС запустят стратегический диалог по энергетической безопасности Европы - Зеленский

Неравномерное распределение вакцин в пользу богатых стран приведет к массовой смертности в мире осенью - британский ученый

Зеленский: РФ - сторона конфликта на Донбассе, и это будет зафиксировано в совместном с ЕС заявлении

Украина и ЕС подписали Соглашение о совместном авиационном пространстве

Контрразведка СБУ разоблачила злоумышленников, которые торговали оружием и особо опасными химическими веществами, изъято 25 кг ртути

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА