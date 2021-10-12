Украина сегодня доказывает в Гааге нарушение РФ иммунитета украинских военных кораблей - МИД

Украина во вторник, 12 октября, доказывает в Арбитражном суде в Гааге нарушение Российской Федерацией иммунитета украинских военных кораблей, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Системная работа МИД в международных судах для защиты интересов Украины и ее граждан - приоритет министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. На этой неделе в Гааге продолжаются слушания о наличии в Арбитраже юрисдикции рассматривать дело по существу", - написал Николенко в Facebook во вторник.

Он подчеркнул, что позиция Украины четкая - действия России грубо нарушили Конвенцию ООН по морскому праву.

"Военные корабли и их экипажи наделяются абсолютным иммунитетом. Иностранным государствам запрещено их осматривать, накладывать арест, удерживать и осуществлять судебное преследование. Украину представляет мощная команда высокопрофессиональных украинских и международных юристов. Настроены решительно, чтобы доказать ничтожность аргументов России и привлечь ее к международной правовой ответственности", - отметил спикер Николенко.

Как сообщалось, Постоянная палата третейского суда (ППТС, Permanent Court of Arbitration) 11-16 октября проведет слушания украинской и российской сторон по делу о захвату украинских судов и моряков в районе Керченского пролива. В рамках второго этапа слушаний РФ предоставит свои аргументы 14 октября, Украина 15 октября, и 16 октября при необходимости дополнительное заседание. После вступительного заявления, которое будет транслироваться в режиме реального времени, и до конца слушаний публичный доступ к материалам слушаний будет недоступен. В ППТС отмечают, что время от времени будут выпускать пресс-релизы, касающиеся статуса разбирательства.

В 2016 году Украина подала в Международный суд ООН иск против РФ о нарушении нею Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), в рамках которого был создан арбитраж для рассмотрения этого дела. 22 мая 2019 года Россия подала в Международный трибунал свои возражения о наличии у Арбитражного Трибунала юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ. Позиции Украины и РФ были опубликованы в июне 2019 года на сайте Постоянной палаты третейского суда.

В ноябре 2019 года Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в деле Украина против РФ о нарушении Россией двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Таким образом, суд вынес решение в пользу Украины, и теперь может перейти к рассмотрению дела по сути.

Кроме того, в мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву, расположенный в Гамбурге, принял решение, которым обязал РФ освободить три украинских корабля – буксир "Яны Капу" и два катера "Бердянск" и "Никополь" - и 24 украинских моряков, захваченных нею в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

ППТС - международный арбитражный суд, учрежденный в 1899 году для разрешения международных споров. Расположен в Гааге (Нидерланды). Членами суда являются 122 государства.

Источник: https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/10225582149315806