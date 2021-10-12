Украина и ЕС считают важной координацию международных усилий для стабильности в Черноморском регионе – заявление

Украина и ЕС договорились о важности координации международных усилий для усиления стойкости к возрастающим угрозам безопасности и стабильности в Черноморском регионе, говорится в совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина-ЕС.

"Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и из него, в соответствии с международным правом. Мы осуждаем решение России закрыть части Черного моря для нероссийских военных кораблей и государственных судов и призываем Россию воздержаться от нарушения законного осуществления прав и свобод навигации", - говорится в совместном заявлении.

Кроме того, Украина и ЕС осудили усиление милитаризации Крыма, серьезное ухудшение там ситуации с правами человека, а также ограничение свободы въезда граждан Украины на Крымский полуостров и выезда из него.

"Мы осудили проведение выборов в Государственную думу Российской Федерации, которые проводились на незаконно аннексированном Крымском полуострове 17-19 сентября 2021 года вопреки духу и целям Минских договоренностей, к участию в которых также были привлечены жители неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей", - отмечается в заявлении.

Украина и ЕС призвали РФ предоставить международным организациям и правозащитникам беспрепятственный доступ к районам, которые пока не находятся под контролем Украины, включая Крымский полуостров, и уважать международное гуманитарное право.

Украина и РФ призвали к немедленному освобождению всех незаконно удерживаемых и заключенных на Крымском полуострове и в России, включая крымскотатарских активистов.