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13:32 12.10.2021

Украина и ЕС договорились в полной мере использовать потенциал Соглашения об ассоциации – совместное заявление

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Украина и ЕС договорились в полной мере использовать потенциал Соглашения об ассоциации – совместное заявление

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен договорились в полной мере использовать потенциал Соглашения об ассоциации Украины в ЕС и выполнять взаимные обязательства для достижения этой цели.

Об этом говорится в совместном заявлении, которое было принято главами Украины и Евросоюза по итогам 23-го саммита Украина-ЕС во вторник, и обнародовано на сайте главы государства.

"Мы признали европейские устремления Украины и приветствовали ее европейский выбор, как это закреплено в Соглашении об ассоциации и в контексте вступления в силу в сентябре 2017 года после решения глав государств и правительств ЕС в декабре 2016 года… Мы договорились в полной мере использовать потенциал Соглашения об ассоциации и подчеркнули взаимные обязательства для достижения этой цели", - говорится в документе.

В нем отмечается, что эффективная имплементация Соглашения об ассоциации и предусмотренной им углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая связана с более широким процессом регуляторного сближения и соответствующими необходимыми реформами, будет способствовать созданию условий для углубления экономических и торговых отношений с ЕС.

Это, в свою очередь, приведет к "дальнейшей постепенной экономической интеграции Украины во внутренний рынок ЕС, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации".

Теги: #ес #украина #саммит
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