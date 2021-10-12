Украине важно сохранить транзит российского газа - Зеленский

Украине важно сохранить транзит российского газа, чтобы не терять деньги, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сохранение энергетической независимости Украины очень важно. В любом случае для нас важно сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по $2 млрд законных никто не хочет. Потому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой небезопасности", - заявил Зеленский во время брифинга по итогам 23-го саммита Украина–ЕС с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Он также отметил, что обсуждал с президентами Европейского совета и Европейской комиссии возможность применения третьего энергетического пакета санкций относительно "Северного потока - 2".

"Это дискуссия не на один час и не на один день", - добавил президент.