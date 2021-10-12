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13:00 12.10.2021

Украина и ЕС запустят стратегический диалог по энергетической безопасности Европы - Зеленский

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Украина и ЕС запустят стратегический диалог по энергетической безопасности Европы - Зеленский

Завершение строительства "Северного потока 2" открывает перед Украиной новые вызовы, Украина и ЕС договорились о запуске стратегического диалога по энергетической безопасности Европы, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Залогом суверенитета и территориальной целостности Украины является ее энергетическая безопасность. Завершение строительства "Северного потока 2" открывает перед Украиной новые вызовы в придачу к уже существующим. Мы договорились положить начало стратегическому энергетическому диалогу высокого уровня между Украиной и ЕС, необходимо выработать общее долгосрочное видение энергетической безопасности Европы", - сказал Зеленский на пресс-конференции 23-го саммита Украина-ЕС в Киеве во вторник.

Теги: #украина_ес #энергобезопасность #саммит
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