Украина и ЕС запустят стратегический диалог по энергетической безопасности Европы - Зеленский

Завершение строительства "Северного потока 2" открывает перед Украиной новые вызовы, Украина и ЕС договорились о запуске стратегического диалога по энергетической безопасности Европы, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Залогом суверенитета и территориальной целостности Украины является ее энергетическая безопасность. Завершение строительства "Северного потока 2" открывает перед Украиной новые вызовы в придачу к уже существующим. Мы договорились положить начало стратегическому энергетическому диалогу высокого уровня между Украиной и ЕС, необходимо выработать общее долгосрочное видение энергетической безопасности Европы", - сказал Зеленский на пресс-конференции 23-го саммита Украина-ЕС в Киеве во вторник.