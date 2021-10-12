Под санкции ЕС должны попасть все, кто принимал участие в выборах в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе - Зеленский

В санкционные списки Европейского Союза должны попасть все лица, причастные к организации или принимавшие непосредственное участие в выборах в Государственную Думу Российской Федерации в Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"В санкционные списки должны попасть все, кто принимал участие в организации и проведении выборов в Государственную Думу Российской Федерации в оккупированном Крыму, городе Севастополь и временно оккупированных территориях Украины на Донбассе ", - заявил Зеленский на брифинге во вторник в Киеве по итогам 23-го саммита Украина–ЕС.

Он также добавил, что потребность в усилении санкционного давления назрела давно.

По словам Зеленского, без внимания нельзя оставлять нарушения прав людей на временно оккупированных территориях Украины.