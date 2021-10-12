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12:28 12.10.2021

Зеленский: РФ - сторона конфликта на Донбассе, и это будет зафиксировано в совместном с ЕС заявлении

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Зеленский: РФ - сторона конфликта на Донбассе, и это будет зафиксировано в совместном с ЕС заявлении

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия несомненно является стороной конфликта на Донбассе, и это будет зафиксировано в совместном с ЕС в заявлении.

"У меня вчера был разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном, и одной из ключевых тем саммита была координация шагов Украины и ЕС для достижения мира на востоке нашей страны. Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе полной мерой лежит на РФ, которая, несомненно, является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в совместном заявлении", - сказал Зеленский на брифинге во вторник в Киеве после саммита Украина-ЕС.

Также Зеленский отметил, что Украина благодарна за то, что ЕС из года в год продолжает ограничительные меры в отношении РФ, но "необходимость в укреплении санкционного давления назрела давно".

Как сообщалось, во вторник в Киеве президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен провели заседание XXIII саммита Украина – ЕС.

Теги: #украина_ес #зеленский #саммит
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