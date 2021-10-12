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11:13 12.10.2021

Контрразведка СБУ разоблачила злоумышленников, которые торговали оружием и особо опасными химическими веществами, изъято 25 кг ртути

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Контрразведка СБУ разоблачила злоумышленников, которые торговали оружием и особо опасными химическими веществами, изъято 25 кг ртути

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила преступную деятельность группы лиц, которые, действуя на территории Львовской и Закарпатской областей, осуществляли незаконную торговлю огнестрельным оружием и особо опасными химическими веществами.

Как сообщает пресс-служба СБУ во вторник, организаторами схемы оказались бывший руководитель одного из подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и ранее судимый житель Закарпатской области.

"В ходе проведения следственных действий из незаконного оборота изъято 25 килограммов ртути металлической, 9-мм пистолет "Браунинг" и более 300 патронов к огнестрельному оружию различного калибра. Одного из фигурантов задержали при попытке продажи очередной партии ядовитого вещества и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что одному из злоумышленников сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) УК Украины.

"Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на получение доказательств и привлечения к ответственности других участников преступной схемы", - подчеркивают в СБУ.

Теги: #опг #химические_средства #сбу #оружие
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