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11:07 12.10.2021

Венедиктова подписала два информационных сообщения для направления в Офис прокурора МУС

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Венедиктова подписала два информационных сообщения для направления в Офис прокурора МУС

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала два информационных сообщения, касающихся преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, для направления в Офис прокурора Международного уголовного суда.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора во вторник, сообщения были подписаны во время заседания Международного совета экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, в который вошли 4 представителя прокуратуры, 13 украинских и 6 международных экспертов.

"Этот совещательный орган создан для поддержания постоянной коммуникации с неправительственными, научными и международными организациями и экспертами по актуальным проблемам по соблюдению прав человека в условиях вооруженного конфликта и путей их решения", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что первое сообщение, которое подписала Венедиктова, было подготовлено Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, ОГП и касается фактов публичного унижения украинских военнопленных, задержанных представителями незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной "ДНР".

"Такая практика публичного унижения задержанных и проведения фото- и видеосъемок с ними для дальнейшего размещения материалов в открытых источниках информации приобрела распространенный характер", - подчеркивают в Офисе генпрокурора.

Там отмечают, что в представлении речь идет о 3 инцидентах: так называемом "параде пленных" 24 августа 2014 года, участниками которого стали 53 задержанных военнослужащих ВСУ; захват в плен 101 военнослужащего батальона специального назначения Нацгвардии Украины "Донбасс"; и так называемый "парад пленных" 22 января 2015 года, участниками которого стали 20 задержанных военнослужащих.

"Согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, задержанные имели статус военнопленных и пользовались соответствующими гарантиями, предусмотренными международным гуманитарным правом. Несмотря на это, изложенные в представлении факты должны предварительно квалифицироваться как военное преступление в виде посягательства на человеческое достоинство, в части оскорбительного и унизительного обращения согласно статье 8 Римского статута Международного уголовного суда", - отмечают в ОГП.

Уточняется, что в настоящее время эти эпизоды расследуются в рамках 10 уголовных производств, по которым было сообщено о подозрении 10 лицам. Досудебные расследования по указанным уголовным производствам продолжаются.

"Второе информационное сообщение подготовлено Донецкой и Луганской областными прокуратурами совместно с Global Rights Compliance LLP ("GRC") и Луганским областным правозащитным центром "Альтернатива". В нем говорится о разрушении мостов в Донецкой и Луганской областях. Анализ содержит данные по 43 инцидентов с мая 2014 по январь 2019 года. 26 из этих мостов является автомобильными, 10 - железнодорожными, 1 - пешеходный и 6 смешанного использования", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что большинство мостов были объектами местной инфраструктуры, которые использовались гражданским населением для повседневных нужд. Из-за их разрушения было нарушено сообщение между населенными пунктами, усложнился беспрепятственный проезд экстренных служб первой помощи, транспорта коммунальных и аварийных служб.

"Эти факты могут быть квалифицированы Офисом Прокурора Международного уголовного суда как военные преступления по статье 8 Римского статута - умышленное направление нападений на гражданские объекты во время международного вооруженного конфликта или уничтожение имущества противника в международном вооруженном конфликте", - уточняют в Офисе генпрокурора.

Там добавляют, что с 2015 года в Офис Прокурора МУС направлено 24 информационных сообщения о совершении представителями РФ военных преступлений и преступлений против человечности в Крыму и на Востоке Украины, 12 из них - в 2020-2021 годах. "6 из них касаются событий в Крыму, 6 - на Донбассе", - резюмируют в ОГП.

Теги: #венедиктова #прокуратура #мус
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