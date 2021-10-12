События

09:15 12.10.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 238 млн - университет Хопкинса

2 мин читать
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 238 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника возросло до 238 млн 273 тыс. 817, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 857 тыс. 438 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 44 млн 455 тыс. 951 инфицированный COVID-19. Количество летальных исходов составило 714 тыс. 56.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 985 тыс. 920. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 450 тыс. 963 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 582 тыс. 738 заболевших, из них скончались 601 тыс. 213 человек.

За время пандемии в мире было распределено более 6 млрд 49 млн доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 625,1. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 203 человек, в Индии - 323, Бразилии - 2 тыс. 803.

Теги: #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:27 12.10.2021
В Украине за сутки зафиксировано 11 996 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 5 419 человек, 352 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 11 996 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 5 419 человек, 352 умерло

06:49 12.10.2021
На Херсонщине зафиксировали 349 новых случаев коронавируса

На Херсонщине зафиксировали 349 новых случаев коронавируса

08:49 11.10.2021
За сутки в Украине привито более 39 тыс. человек – Минздрав

За сутки в Украине привито более 39 тыс. человек – Минздрав

08:35 11.10.2021
В Латвии вступает в силу чрезвычайное положение в целях борьбы с распространением коронавируса

В Латвии вступает в силу чрезвычайное положение в целях борьбы с распространением коронавируса

08:20 11.10.2021
В Украине за сутки зафиксировано 8 832 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровели 2 053 человека, 207 умерло – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 8 832 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровели 2 053 человека, 207 умерло – Минздрав

10:21 10.10.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 237,5 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 237,5 млн - университет Хопкинса

09:12 10.10.2021
За сутки в Украине привито более 66 тыс. человек

За сутки в Украине привито более 66 тыс. человек

08:16 10.10.2021
В Украине за сутки зафиксировано 11 344 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровел 2 581 человек, 162 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 11 344 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровел 2 581 человек, 162 умерло

12:37 09.10.2021
Кличко: в Киеве за сутки 863 новых заболевших COVID-19, 13 человек умерли

Кличко: в Киеве за сутки 863 новых заболевших COVID-19, 13 человек умерли

08:15 09.10.2021
В Украине за сутки зафиксировано 15 908 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 5 364 человека, 250 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 15 908 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 5 364 человека, 250 умерло

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве начался саммит Украина-ЕС с участием Зеленского и руководства ЕС

Глава Верховного суда: при наличии политической воли Рада может внести изменения в закон о ВСП

Обращение в КС относительно неконституционности норм закона о назначении членов ВРП не означает остановку реформы – глава Верховного суда

В Украине за сутки зафиксировано 11 996 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 5 419 человек, 352 умерло

Саммит Украина-ЕС пройдет в Киеве во вторник

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве начался саммит Украина-ЕС с участием Зеленского и руководства ЕС

Президент Евросовета Мишель посетил объекты Мемориального центра в Бабьем Яре

Глава Верховного суда: при наличии политической воли Рада может внести изменения в закон о ВСП

Италия принимает во вторник саммит G20 по Афганистану

Обращение в КС относительно неконституционности норм закона о назначении членов ВРП не означает остановку реформы – глава Верховного суда

Поврежденная атомная подлодка ВМС США, возможно, столкнулась с неизвестным китайским объектом - СМИ

Министерская встреча в нормандском формате возможна в ближайшие недели - Елисейский дворец

Пожар в центре Киева неподалеку Майдана Независимости локализован

В польском хостеле нашли мертвой украинку

МинВот: В Станице Луганской подконтрольная российским наемникам администрация блокирует работу КПВВ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА