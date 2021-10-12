В польском хостеле нашли мертвой украинку

В польском хостеле в городе Стараховице нашли тело 51-летней украинки, сообщает Polsat News.

По информации польского издания, в службу экстренной помощи позвонили из хостела в Стараховице. Там сообщили, что 51-летняя гражданка Украины, которая была гостем объекта, не подавала никаких признаков жизни.

На помощь выехала бригада скорой помощи, но медики не смогли спасти украинку.

"Бригада скорой помощи выехала на место, несмотря на оказанную помощь, жизнь женщины не была спасена. На месте несколько часов работали полицейские ид надзором прокуратуры", - цитирует издание слова спикера полиции Стараховице Павла Кусяка.

Как отмечается, полиция подозревает, что к смерти женщины мог быть кто-то причастен.

"В этом деле будет проведено расследование, которое ответит на этот вопрос", - уточнил полицейский.

Также сообщается, что это дело расследует прокуратура.