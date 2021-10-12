В Украине за сутки зафиксировано 11 996 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 5 419 человек, 352 умерло

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 11 996 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 5 419 человека, 352 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 11 октября 2021 в Украине зафиксировано 11 996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 262, медработников - 227). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 2 274 человека; летальных случаев - 352; выздоровели – 5 419 человека", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 11 октября зафиксировано 8 832 новых случая заболевания СOVID-19, 10 октября сообщалось о 11 344 новых инфицированных, 9 октября за сутки зафиксировано 15 908 новых случаев заболевания COVID-19, 8 октября за сутки зафиксировано 16 362 новых случая заболевания СOVID-19, 7 октября 2021 в Украине сообщили о 15 125 новых случаях, 6 октября зафиксировано 12 662 новых случаев заболевания COVID-19, 5 октября зафиксировано 9 846 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 октября сообщалось о 4 821 новых случае заболевания СOVID-19, 3 октября зафиксировано 7 967 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 562 085 человек, выздоровели 2 297 899 человек, летальных случаев - 59 052.

В телеграмме Минздрава добавили также, что с начала прививочной кампании привито 7 609 049 человек, из них получили одну дозу – 7 609 047 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 198 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 13 807 133 прививки", - подчеркнули в Минздраве.