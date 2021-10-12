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07:07 12.10.2021

Российские наемники девять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен украинский военный

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Российские наемники девять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен украинский военный

За минувшие сутки российские наемники девять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, ранен украинский военнослужащий. С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 11 октября, российско-оккупационные войска 9 раз нарушали режим прекращения огня. Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

В частности, позиции украинских воинов у Южного враг обстрелял три раза, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Вблизи Крымского наемники вели огонь дважды из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Зайцево и Красногоровки наемники применили ручные противотанковые гранатометы. Неподалеку Талаковки враг обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В штабе добавили, что по состоянию на 7:00 утра 12 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Теги: #оос #сводка #украина
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