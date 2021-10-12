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07:01 12.10.2021

Саммит Украина-ЕС пройдет в Киеве во вторник

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Саммит Украина-ЕС пройдет в Киеве во вторник

Во вторник утром в Киеве начинается 23-ий саммит Европейского Союза и Украины.

ЕС на саммите будут представлять президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Украину будет представлять президент Украины Владимир Зеленский.

Как ожидается, участники саммита еще раз засвидетельствуют приверженность дальнейшей политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также непоколебимую поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

В частности, стороны обсудят результаты выполнения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и введение углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а также следующие шаги в этих направлениях.

Кроме того, планируется обсудить дальнейшее усиление экономической интеграции (в контексте Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли) в различных отраслях, в частности по вопросам климата, в энергетике, телекоммуникациях, вопросах сопряженности, авиации, образовании и исследовательской деятельности.

Также ЕС и Украина обсудят дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, дальнейшее укрепление сотрудничества в области противодействия гибридным угрозам и борьбы с дезинформацией, сотрудничество в преодолении последствий пандемии COVID-19 и саммит Восточного партнерства, который состоится 15 декабря в Брюсселе.

По информации украинской стороны, в повестке дня также проблематика сотрудничества в сфере безопасности и обороны, развитие ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму.

Как сообщил высокопоставленный чиновник ЕС в понедельник, на саммите будет подписано три соглашения между Украиной и ЕС, в частности соглашение о совместном авиационном пространстве, об ассоциации Украины с европейской программой финансирования исследований и инноваций Horizon Europe и с программой Creative Europe.

Информацию о подписании Украиной и ЕС соглашения об "открытом небе" подтвердила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Она указала, что это откроет для Украины путь к дешевым билетам, большой конкуренции на рынке и авиационному сервису, как во многих европейских странах. Кроме того, она сообщила, что на саммите Украина-ЕС обсудят энергетическую безопасность не только Украины, а "в целом вопрос энергетической безопасности Европы, энергетической устойчивости, борьбы с континентальной газовой войной, начатой РФ путем реализации внедрения проекта "Северный поток 2". "И фактически, впервые будем обсуждать вопрос синхронизации нашей системы передачи электроэнергии ENTSO-E, что также не было предметом обсуждения ранее", - сказала Стефанишина.

По результатам саммита будет принято совместное заявление.

Церемония подписания документов между Украиной и ЕС запланирована на 11.25. В 11.35 в Мариинском дворце состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с представителями СМИ.

Теги: #киев #ес #украина #саммит
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