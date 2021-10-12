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04:14 12.10.2021

Украина и Словакия обсудили проекты модернизации и перспективы сотрудничества компаний оборонной промышленности

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Украина и Словакия обсудили проекты модернизации и перспективы сотрудничества компаний оборонной промышленности

Украина и Словакия обсудили проекты модернизации и перспективы сотрудничества компаний оборонной промышленности, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

"Во время встречи мы обсудили текущие проекты модернизации и перспективные возможности сотрудничества компаний оборонной промышленности", - написал Залужный на своей странице в фейсбуке по итогам встречи с министром обороны Словацкой Республики Ярославом Надемом.

По его словам, доказательством партнерства и военного сотрудничества между двумя странами является участие ВС Словацкой Республики в стратегическом командно-штабном учении "Объединенные усилия 2021", совместном участии в Rapid Trident 2021 в Украине, а также в Blonde Avalanche 2021 в Словакии.

Также Залужный поблагодарил Надема за участие военнослужащих ВС Словацкой Республики в военном параде по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Теги: #словакия #сотрудничество #украина
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