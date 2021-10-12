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04:11 12.10.2021

Два человека погибли, несколько домов повреждено в результате падения самолета в Калифорнии

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По меньшей мере два человека погибли и повреждены несколько домов в результате крушения двухмоторного самолета в городе Санти (штат Калифорния), сообщают американские СМИ.

"У нас действительно есть несколько подтвержденных жертв, мы точно не знаем, сколько их", - заявил заместитель начальника пожарной охраны города Санти Джастин Мацусита.

"Мы знаем, что по крайней мере двое подтверждены", - отметил он.

Мацусита добавил, что неясно, сколько человек находились на борту рухнувшего самолета Cessna 340A. "Мы считаем, что травмы, полученные теми, кто был на борту, несовместимы с жизнью", - заявил он.

Между тем компания доставки UPS сообщила, что среди погибших ее сотрудник - водитель грузового автомобиля, в который врезался рухнувший самолет.

В свою очередь, заместитель начальника пожарной охраны города Санти заявил, что сотрудники экстренных служб ищут пострадавших и определяют степень ущерба домам.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило, что самолет потерпел крушение около 12:14 по местному времени.

"Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование. NTSB будет отвечать за расследование и предоставит дополнительные обновления", - сообщили в FAA.

Теги: #сша #жертвы #крушение #самолет
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