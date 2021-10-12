На Киевщине на пожаре в многоэтажке пострадал один человек

В Киевской области в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома пострадал 54-летний мужчина, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевщины.

"Вечером 11 октября на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что в Вишневом по улице Машиностроителей, после конфликта с бывшей женой, мужчина поджег входную дверь ее квартиры. от огня пострадал 54-летний мужчина, вероятный виновник возгорания. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ожогами", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют версию о самоподжоге.