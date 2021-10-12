Боррель обсудил с европейскими министрами, как помочь афганцам

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил в понедельник, что провел переговоры по видеосвязи с несколькими европейскими министрами, курирующими вопросы развития, и обсудил с ними способы помощи афганцам.

"Сегодня министры обсудили конкретные пути увеличения поддержки со стороны Европейского Союза афганскому народу, в частности, предоставление основных услуг и укрепление устойчивости афганского общества", - заявил Боррель журналистам по итогам переговоров.

Боррель подчеркнул, что, несмотря на то, что Брюссель уже увеличил гуманитарную поддержку Афганистану, этого недостаточно для предотвращения голода и гуманитарного кризиса.

Также он отметил, что по оценкам Норвежского совета по делам беженцев, по меньшей мере 1 млн афганских детей в этой стране находятся под угрозой гибели от холода и голода, если они не получат помощь. "Мы не можем ждать и смотреть, мы должны действовать, и действовать быстро", - сказал Боррель.