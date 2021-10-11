В Киеве задержана группа лиц, подсыпающих людям сильнодействующие препараты в напитки

Правоохранители задержали в Киеве пятерых граждан, которые предлагали людям алкогольные напитки и подсыпали туда сильнодействующий лекарственный препарат, от чего потерпевшие теряли сознание, и их обворовывали, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

"Мы выяснили, что правонарушители знакомились с гражданами в развлекательных заведениях и на улицах и предлагали им выпить алкоголь. В этот момент они незаметно подсыпали в напиток пострадавших сильнодействующий лекарственный препарат, от которого те теряли сознание. После этого злоумышленники забирали ценные вещи и убегали. Также известно, что от действий правонарушителей умер один из пострадавших", - сообщил заместитель начальника полиции Киева Дмитрий Шумейко.

Как отмечается, в результате действий правонарушителей один из пострадавших скончался.

Кроме того, полицейские провели четыре обыска, в том числе по месту жительства злоумышленников. В результате изъято флаконы и блистеры с различными сильнодействующими лекарственными препаратами, а также предмет, похожий на боевую гранату.

Правоохранители задержали фигурантов в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Среди них - четверо мужчин, 1981, 1986, 1987, 1997 годов рождения, и женщина, 1980 года рождения. Против них возбудили уголовные производства.

"Начатые уголовные производства по части первой статьи 115 - умышленное убийство и частью второй статьи 187 - разбой Уголовного кодекса Украины. По процессуальному согласованию с Киевской городской прокуратурой следователи готовят задержанным сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил Шумейко.

Он добавил, что злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.