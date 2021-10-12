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07:00 12.10.2021

12 октября: Какой сегодня праздник

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12 октября: Какой сегодня праздник

12 октября в Украине отмечают день кадрового работника. Также сегодня Всемирный день борьбы с артритом, международный день хосписной и паллиативной помощи, день борьбы с курением в Армении, день культур в Коста-Рике, в Испании - День Испанидад, в Бразилии - день явления Богородицы и день ребенка. Также в США день шахмат, день Колумба, праздник чистого стакана, день шоколадных сюрпризов, день домашнего кино, день свободомыслия и день сбережений, а в Монголии - день посадки деревьев.

Ежегодно 12 октября в Украине отмечается День кадрового работника — неофициальный профессиональный праздник работников отделов кадров предприятий, фирм и организаций.

Во многих странах по инициативе Всемирной организации здравоохранения с 1996 года отмечается Всемирный день борьбы с артритом.

Еще сегодня празднуют Международный день дайвера. Французский исследователь Жак-Ив Кусто, который совместно с инженером Эмилем Ганьяном в 1943 году разработал и испытал акваланг, утром 12 октября 1964 года отчалил от генуэзского порта по направлению в открытое море на корабле "Торрегранд", где торжественно перерезал трос и водонепроницаемый бронзовый цилиндр, скрывающий в себе "Декларацию о взятии власти над глубинами моря".

12 октября православная церковь чтит память святого Феофана Милостивого и преподобного Кириака-отшельника.

В этот день:

322 - Афинский оратор и политик Демосфен покончил с собой, приняв яд.

1285 - 180 евреев за отказ принять крещение казнены в Мюнхене.

1822 - Бразилия получила независимость от Португалии, а Педру I был провозглашен императором Бразильской Империи.

1863 - Основана первая футбольная федерация в мире

1901 - Резиденция президента США благодаря Теодору Рузвельту стала официально называться Белый дом.

1991 - Учредительный съезд СПУ состоялся в Киеве.

2010 - Крупнейшее ДТП в истории независимой Украины произошло возле города Марганец Днепропетровской области (электровоз раздавил маршрутку, набитую людьми, погибли 45 человек).

Теги: #традиции #этот_день #приметы #именины
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