Гутерриш призывает международное сообщество решить проблемы Афганистана с ликвидностью

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество наполнить ликвидностью Афганистан, чтобы избежать экономического коллапса страны, сообщает агентство ЭФЭ.

"Призываю мир предпринять действия и наполнить ликвидностью афганскую экономику, чтобы избежать ее коллапса", - заявил он, подчеркнув, что гуманитарная помощь необходима, но ее недостаточно, чтобы решить экономические проблемы этой страны.

Гутерриш отметил, что Афганистан переживает переломный момент, и что "мир заплатит большую цену", если сейчас не поможет Афганистану.

Генсек ООН также заявил, что движение "Талибан" должно выполнять свои обещания в области соблюдения прав женщин и девочек в Афганистане.

"Я особенно обеспокоен тем, что сделанные талибами обещания в отношении афганских женщин и девочек не выполняются", - приводят западные СМИ слова генсека ООН во время его общения с журналистами в ООН.

"Настоятельно призываю талибов выполнять обещания, данные женщинам и девочкам, и выполнять свои обязательства в соответствии с международными правами человека и гуманитарным правом", - добавил он.

В августе боевики движения "Талибан", захватившие власть в Афганистане, пообещали, что их правление будет мягче, чем в 1990-х годах. В частности, они обещали не лишать женщин Афганистана права получать образование вплоть до университетского и работать. При этом талибы заявили, что девочки и мальчики, а также мужчины и женщины не могут находиться в одном кабинете при обучении в школах и университетах.