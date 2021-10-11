Монастырский уверен, что в деле Дельта Банка будут еще подозрения

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выразил уверенность, что в деле Дельта Банка будут еще подозрения, подчеркнув, что с 2008 года в Украине обанкротилось более сотни банковских учреждений.

"Мы никогда не построим сильное государство, если миллионы украинцев не будут чувствовать справедливости. С 2008 года в Украине обанкротилось более сотни банковских учреждений. Более полутора миллиона украинских семей потеряли свои сбережения из-за злоупотребления владельцев и менеджмента банков. В то же время владельцы и топ-менеджеры этих банков продолжали наслаждаться, строили настоящие дворцы под Киевом и вкладывали украденные у украинцев деньги в собственный бизнес", - написал Монастырский в Facebook.

Он напомнил, что правоохранители сегодня вручили подозрение бывшему владельцу обанкротившегося "Дельта банка".

"Уверен, что это не последнее подозрение как в деле "Дельта Банка", так и в других делах, где отдельные банкиры цинично грабили своих вкладчиков", - заявил министр.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители уведомили о подозрении одного из владельцев ПАО "Дельта банк" (Киев), которому инкриминируется растрата имущества и средств более чем на 1 млрд грн.

Прокуроры вручили владельцу Дельта банка ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога более чем 1 млрд грн.

Кроме того, по словам генпрокурора, уведомление о подозрении получили двое заместителей председателя совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

Для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности, наложен арест почти на 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестован $1 млн на счете председателя совета директоров в одном из швейцарских банков.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, о подозрении уведомлен Николай Лагун.