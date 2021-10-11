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20:44 11.10.2021

Мецгер сообщил, что написал заявление об увольнении с должности главы Укрэксимбанка

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Мецгер сообщил, что написал заявление об увольнении с должности главы Укрэксимбанка

Глава правления Укрэксимбанка Мецгер сообщил, что написал заявление об увольнении с должности.

"Сегодня я написал заявление об увольнении с должности председателя правления Укрэксимбанка. Это логичный шаг - единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка", - написал Мецгер на странице в Facebook.

При этом он подчеркнул, что практически вся его карьера связана с этим банком, где он начал работать в 2006 году.

"За это время прошел различные ступени. В 2020 году возглавил банк. Надо сказать, что за это время банк стал действительно крепче…Понятно, что эти объяснения сейчас уже не будут слушать, но банк действительно работает успешно, вполне законно и в соответствии с утвержденными приоритетами. И именно поэтому для меня было настолько неожиданно - услышать обвинения, прозвучавшие в адрес банка", - отметил он.

Мецгер также еще раз отметил, что "заключая соглашения с клиентами банка, наши сотрудники всегда придерживались требований закона, правил и процедур банковской деятельности".

"Написание заявления об отставке является моей собственной оценкой случившегося в банке. Надеюсь, что этот шаг поможет восстановлению доверия к банку. Благодарю свою команду!", - подытожил он.

Как сообщило ранее Радио "Свобода", 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Позже Мецгер извинился за нападение на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка.

Набсовет Укрэксимбанка 6 октября отстранил главу правления Мецгера на период расследования нападения на журналистов и назначил исполняющим обязанности главы банка члена правления Сергея Ермакова.

11 октября Мецгеру, а также двум другим фигурантам дела о нападении на журналистов, избрали меру пресечения. В частности, Мецгера отправили под ночной домашний арест.

 

Теги: #укрэксимбанк #кадры #мецгер
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