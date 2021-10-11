Прием заявок для участия в нацотборе на "Евровидение 2022" продлится до 24 октября 2021 года

Прием заявок для участия в Национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение 2022" продлится до 24 октября 2021 года.

"Прием заявок для участия в Национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение 2022" продлится до 24 октября 2021 года", - говорится в сообщении на странице "Евровидение Украина" в социальной сети Facebook.

Отмечается, что начало трансляций национального отбора должно состояться не позднее 12 февраля 2022 года, а описание и видео презентации художественного решения выступления исполнителя во время прямой трансляции песенного конкурса "Евровидение 2022" должны быть готовы 4 марта 2022 года.

Как сообщалось, международный песенный конкурс "Евровидение" в 2022 году пройдет в Турине арене PalaOlimpico. Полуфинал пройдет 10 и 12 мая 2022 года, а финал - 14 мая.