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20:20 11.10.2021

Путин, Меркель и Макрон поручили своим политсоветникам и МИДам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки"

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Путин, Меркель и Макрон поручили своим политсоветникам и МИДам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки"

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"С учетом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки". Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и "нормандского" саммита", - информирует пресс-служба Кремля.

Теги: #франция #россия #путин #германия
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