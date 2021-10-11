Путин, Меркель и Макрон поручили своим политсоветникам и МИДам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки"

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"С учетом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки". Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и "нормандского" саммита", - информирует пресс-служба Кремля.