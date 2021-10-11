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19:29 11.10.2021

Таиланд планирует открыть в декабре для иностранных туристов еще 20 провинций

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Таиланд планирует открыть в декабре для иностранных туристов еще 20 провинций

Правительство Таиланда хочет открыть в декабре не менее 20 провинций для иностранных туристов, прибывших по программе "Песочница Пхукета", сообщила директор туристического управления Таиланда (ТАТ) Кханиттха Пханворават.

"Пхукет, Самуи, Ко Пханган и Ко Тао, Краби стали первыми направлениями, которые открылись для иностранных туристов в рамках "Песочницы Пхукета". На следующем этапе, с 1 ноября, мы ожидаем открытия еще нескольких направлений, среди них все районы Бангкока, Краби, Пхангнга, а также отдельные районы в Чиангмай, Паттайе, Хуахине и некоторых других. К декабрю открытие будет расширено еще на 20 провинций, которые известны своей культурой и искусством. Это такие районы, как Аюттхая, Чиангмай, Районг, Трат, и некоторые другие", - сказала она на Международной онлайн-выставке по выездному туризму "ОТМ: зима 2021/22" в понедельник.

Как отметила Пханворават, в районы, доступные по программе "Песочница Пхукета", вакцинированные путешественники приезжают без соблюдения карантина, а после недели пребывания они могут отправиться в поездку по стране. 

"Также в ответ на растущий спрос со стороны иностранных туристов, находящихся в стране на длительный срок, власти Таиланда продлили действие специальной туристической визы STV. Она выдается на 90 дней, но ее можно продлить до 270 дней", - рассказала Пханворават.

Она добавила, что, по данным управления по туризму Таиланда, Пхукет принял более 30 тыс. иностранных туристов за первые 2,5 месяца с момента запуска программы "Песочница Пхукета". Более 600 тыс. ночей было забронировано с июля по сентябрь, а до февраля 2022 года власти ожидают роста числа броней на 75 тыс. ночей.

До поездки в Таиланд туристам нужно оформить страховку, включающую лечение от коронавируса с покрытием не менее чем на $100 тыс. При въезде необходимо показать сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Детям до 18 лет нужен только тест. Во время пребывания в Таиланде туристы делают еще два или три теста в зависимости от продолжительности поездки.

Теги: #туризм #таиланд #профессии
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