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19:00 11.10.2021

Саакашвили из тюрьмы грозит "вышвырнуть" из кабинета премьер-министра Грузии Гарибашвили

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Саакашвили из тюрьмы грозит "вышвырнуть" из кабинета премьер-министра Грузии Гарибашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили передал из тюрьмы в Рустави краткое послание своим сторонникам.

В нем он обещает, что вместе с председателем основанной им партии "Единое национальное движение" Никанором Мелия и вместе с грузинским народом "вышвырнет" из кабинета премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

"Именно я и Мелия будем теми, кто вместе с грузинским народом вышвырнут из своего кабинета Гарибашвили", - написал Саакашвили.

Передавшая из тюремной камеры это тезисное послание экс-президента одна из лидеров "Единое национального движения" Эка Херхеулидзе пояснила журналистам, что Саакашвили был очень зол на Гарибашвили, который ранее в понедельник усомнился в том, что Саакашвили действительно голодает.

"Те, кто действительно голодают, не едят по полкило меда в день", - тоже тезисно сказал Гарибашвили журналистам.

Ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.

Теги: #грузия #угрозы #саакашвили #премьер
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