Межобластной транспорт с 21 октября будет доступен только COVID-безопасным пассажирам - Минздрав

Межрегиональные пассажирские перевозки в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности с 21 октября будут разрешены только при наличии у водителей, экипажа и пассажиров документов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, это закреплено изменениями в правила пассажирских перевозок, принятыми на заседании правительства в понедельник.

При этом, с 21 октября, всем водителям, экипажу авиатранспорта и пассажирам необходимо будет наличие документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или одной дозы вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности, отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на антиген к коронавирусу SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

В Минздраве уточнили, что новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик.