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18:42 11.10.2021

На жд-переезде на участке Фастов-Житомир комбайн въехал в пассажирский поезд, поврежден локомотив и 6 вагонов

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На жд-переезде на участке Фастов-Житомир комбайн въехал в пассажирский поезд, поврежден локомотив и 6 вагонов

В понедельник, 11 октября, на железнодорожном переезде на участке Фастов-Житомир произошло ДТП с участием комбайна и пассажирского поезда, следовавшего по маршруту "Бахмут – Львов".

Как сообщает пресс-служба Укрзализныци в Telegram, ДТП произошло из-за того, что водитель комбайна проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался поезд.

"В результате столкновения поврежден локомотив поезда и 6 вагонов. Пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водитель комбайна отказался от госпитализации", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что пассажиры из вагонов, в которых были разбиты окна, были пересажены на другие места в поезде.

"На месте работает полиция, и из-за следственных действий поезд задерживается более чем на 2 часа. Задержек других рейсов пока нет", - добавляют в УЗ.

Поезд №141 Бахмут - Львов, с участием которого произошло ДТП на железнодорожном переезде на участке Фастов - Житомир, отправился с задержкой в 2 часа 28 минут, сообщила "Укрзализныця" в своем Телеграм-канале.

 

Теги: #переезд #поезд #авария
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