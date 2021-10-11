Район Золотых ворот в Киеве вошел в список лучших в мире

Район Золотых ворот в Киеве вошел в список лучших в мире в 2021 году по версии британского издания Time Out, заняв 16-е место.

Согласно данным издания, при составлении списка внимание уделялось не только культуре, ночной жизни, еде, но и духу района и устойчивому развитию в условиях пандемии.

В издании обратили внимание на креативность местности Золотых ворот, нестандартные зеленые зоны, дух общности и сохранение исторического наследия вместе с открытиями новых локаций.

Список лучших районов в мире возглавили Нерребро в Коппенгагене (Дания), Андерсонвилль в Чикаго (США), Чонно Сам-га в Сеуле (Южная Корея), Лейт в Эдинбурге (Шотландия) и Железнодородный район в Вильнюсе (Литва).

Список был составлен на основании результатов ежегодного опроса издания, в котором приняли участие 27 тыс. респондентов.