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17:31 11.10.2021

Киев расторгнул договора на 21 автобусном маршруте, убирает с улиц более 170 маршруток с поддельными документами

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Киев расторгнул договора на 21 автобусном маршруте, убирает с улиц более 170 маршруток с поддельными документами

Департамент транспортной инфраструктуры Киевгоргосадминистрации (КГГА) расторгнул с двумя перевозчиками договора на обслуживание 21 городского маршрута общего пользования, сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на заместителя главы администрации Константина Усова.

По его словам, в связи с этим город готовится к "бурной реакции" со стороны устраненных перевозчиков.

"На соответствующие маршруты будут направлены компенсаторные силы коммунального "Киевпастранса", а также других перевозчиков. Бесперебойность работы общественного транспорта является приоритетом, любые попытки маршруточной мафии саботировать перевозки киевлян только заставят мэрию действовать решительнее", - цитирует пресс-служба Усова.

В КГГА отмечают, что решение о расторжении договоров на маршрутах, на которых в целом осуществляют перевозки 172 автобуса, принято 6 октября по итогам проверки документов в рамках аудита со стороны департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА. Аудит, длящийся до настоящего времени, был инициирован по поручению мэра Киева после того, как в июле из-за потери доверия был уволен весь предыдущий состав Коммунальной службы перевозок.

"Проверка выявила, что на предыдущие конкурсы ради победы в них эти перевозчики подали сфальсифицированные данные. В частности, неправильно указывались государственные номера и пассажировместимость автобусов, период обновления автобусного парка и информация по экологичности машин. Также на конкурс заявлялись одни автобусы, а документы подкладывались на совершенно другие", - рассказал Усов.

Для предотвращения провокаций, незаконных силовых действий и во избежание физического уничтожения или похищения перевозчиками-нарушителями документов, по которым аудит продолжается, Коммунальная служба перевозок заключила договор с Муниципальным стражей и усилила охрану, отмечают в КГГА.

"Маршруточная мафия в столице и в целом в стране до сих пор имеет большое влияние. Это недопустимо. Мэрия Киева готова делать абсолютно все от нее зависящее, чтобы навести порядок, но мы еще раз обращаем внимание общества, что контроль за соблюдением законодательства в сфере автотранспорта положен в первую очередь на Государственную службу Украины по безопасности на транспорте и органы Нацполиции. Мы публично обращаемся в Министерство инфраструктуры Украины и Министерство внутренних дел с инициативой проведения совместных мероприятий контроля перевозчиков в столице", - цитируется заместитель главы администрации.

 

Теги: #киев #маршрутки
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