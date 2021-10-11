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17:22 11.10.2021

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский боец

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Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский боец

Российские наемники на Донбассе с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранение, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Позиции украинских воинов у Пивденного враг обстрелял три раза, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Вблизи Крымского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия", - сказано в сообщении в Facebook.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

"Воину была оказана неотложная домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.

Состояние здоровья военного - удовлетворительное.

Теги: #оос #ситуация
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