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16:58 11.10.2021

Глава Минюста Грузии опровергает информацию о резком ухудшении состояния здоровья Саакашвили

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Глава Минюста Грузии опровергает информацию о резком ухудшении состояния здоровья Саакашвили

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявляет, что находящемуся в тюрьме экс-президенту Михаилу Саакашвили в случае, если возникнет необходимость, будет оказана необходимая медицинская помощь, пока же такой необходимости нет.

"Если возникнет такая необходимость, естественно, нашим очень квалифицированным медицинским персоналом будет принято то решение и будут проведены абсолютно все мероприятия, которые необходимы для улучшения состояния здоровья заключенного", - сказал министр в понедельник журналистам.

Он назвал ложной информацию, что состояние здоровья Саакашвили сильно ухудшилось.

"Мы и вчера видели, что было распространение ложной информации, что якобы состояние его здоровья очень тяжелое, что якобы кто-то заинтересован в его смерти и что если так продолжится, совсем скоро его не будет в живых. Это все очередная ложь, и вчера в ответ на это пенитенциарная служба распространила заявление, где указано, что все жизненные параметры (Саакашвили) в норме", - отметил Брегадзе.

По словам министра, все заявления о том, что состояние Саакашвили крайне тяжелое, что на него не обращают внимание тюремные медики, - это попытки ввести общественность в заблуждение.

"Он (Саакашвили) как объявивший голодовку заключенный находится в процессе постоянного медицинского наблюдения", - подчеркнул глава грузинского Минюста.

Тем временем мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания после его посещения в Руставской тюрьме заявила журналистам, что ее сын выглядит "не так как прежде".

"Я не буду оценивать состояние его здоровья - это должны сделать медики. Я попросила Мишу прекратить голодовку, но вы же его знаете. Он голодает уже 15-й день, так как выяснилось, что он не ел с того дня, как выехал из Украины", - сказала Аласания.

Вместе с матерью Саакашвили в тюремной камере впервые посетили его сыновья Эдуард и Николоз.

В беседе с журналистами Эдуард заявил, что приоритет семьи - "видеть Мишу здоровым и свободным".

"Хочу поблагодарить всех, кто разделяет эту цель", - сказал Эдуард Саакашвили.

Ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.

Теги: #саакашвили #самочувствие
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