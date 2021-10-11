События

14:44 11.10.2021

Украина серьезно относится к вопросу противодействия антисемитизму - спецпредставитель Госдепа США

2 мин читать
Украина серьезно относится к вопросу противодействия антисемитизму - спецпредставитель Госдепа США

Принятие закона об антисемитизме показывает, что Украина и ее руководство серьезно относятся к этому вопросу, сообщила специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Холокоста Эллен Джермейн.

"Я очень рада, что Украина приняла закон об антисемитизме. Это действительно показывает, что Украина и ее руководство серьезно относятся к этому вопросу и теперь закрепили закон о борьбе с антисемитизмом в своем законодательстве. Так что это хороший и серьезный шаг", - сказала Джермейн в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, она удостоверилась в том, что антисемитизм не является большой проблемой в Украине.

"В ходе моих бесед по стране в течение последних нескольких дней я разговаривала с членами еврейской общины, различными правительственными чиновниками и спрашивала о проблеме антисемитизма в Украине. Я услышала, что это не большая проблема для Украины, и это приятно слышать. Это проблема, поскольку это проблема во всем мире, и снова-таки украинский закон об антисемитизме - хороший шаг, и он действительно показывает, что Украина и ее руководство, ее парламент серьезно относятся к этой проблеме", - добавила Джермейн.

Спецпредставитель указала, что вопрос увековечения памяти жертв Холокоста является национальным вопросом и требует комплексного решения на национальном уровне.

"За время пребывания здесь я побывала лишь в нескольких уголках Украины. Я думаю, что в целом для Украины вопрос увековечения памяти жертв Холокоста является национальным вопросом и требует комплексного решения на национальном уровне. Например, только что принятый закон об антисемитизме - это один из способов закрепить все принципы того, во что верит Украина в плане противодействия антисемитизму. Это очень позитивный способ показать, что руководство Украины серьезно относится к этому на всей территории Украины", - пояснила она.

Теги: #эллен_джермейн #антисемитизм
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:00 11.10.2021
Закон об антисемитизме - хороший шаг, который показывает, что Украина серьезно относится к этой проблеме - спецпредставитель Госдепа США по вопросам Холокоста

Закон об антисемитизме - хороший шаг, который показывает, что Украина серьезно относится к этой проблеме - спецпредставитель Госдепа США по вопросам Холокоста

14:40 11.10.2021
Мемориал в Бабьем Яру должен правдиво и точно рассказывать историю произошедшего - спецпредставитель Госдепа США

Мемориал в Бабьем Яру должен правдиво и точно рассказывать историю произошедшего - спецпредставитель Госдепа США

12:19 07.10.2021
Зеленский подписал закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине

Зеленский подписал закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине

16:10 06.10.2021
Украинская власть будет жестко реагировать на любые случаи антисемитизма - Ермак

Украинская власть будет жестко реагировать на любые случаи антисемитизма - Ермак

15:27 29.09.2021
Разумков подписал закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине

Разумков подписал закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине

13:17 22.09.2021
Рада приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине

Рада приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине

20:27 27.06.2020
Зеленский: В Украине низкий уровень антисемитизма

Зеленский: В Украине низкий уровень антисемитизма

23:20 19.01.2020
Зеленский: уровень антисемитизма в Украине самый низкий в Европе

Зеленский: уровень антисемитизма в Украине самый низкий в Европе

14:06 18.10.2019
Главный раввин Украины требует привлечь к ответственности участников и заказчиков антисемитской провокации в Киеве

Главный раввин Украины требует привлечь к ответственности участников и заказчиков антисемитской провокации в Киеве

12:49 17.10.2019
Израиль осуждает акт антисемитизма на ступеньках главной синагоги Киева

Израиль осуждает акт антисемитизма на ступеньках главной синагоги Киева

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Американцы Кард, Ангрист и Имбенс стали лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2021 год

Вирастюку угрожали по телефону, полиция открыла дело

Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в 1 млрд грн – Кузьмин

Соглашение об открытом небе подпишут на саммите Украина-ЕС

В Гааге начинаются слушания по захвату украинских судов у Керченского пролива

ПОСЛЕДНЕЕ

ВАКС избрал меру пресечения Труханову в виде залога в 30 млн грн

Американцы Кард, Ангрист и Имбенс стали лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2021 год

Вирастюку угрожали по телефону, полиция открыла дело

Скончался водитель автобуса, попавшего в ДТП в Полтавской области

Дорожники завершили ремонт по маршруту "Северодонецк - Золотое" в Луганской области

В Украине похолодает, дожди во вторник пройдут на западе страны

Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в 1 млрд грн – Кузьмин

В Украине разоблачены вербовщики наемников для участия в вооруженном конфликте в Сирии

Вакцинация на 90% сокращает вероятность госпитализации и летального исхода при заражении COVID-19 - исследование

Украина впервые отправила контейнеры с малиной в США и Канаду

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА