Украина серьезно относится к вопросу противодействия антисемитизму - спецпредставитель Госдепа США

Принятие закона об антисемитизме показывает, что Украина и ее руководство серьезно относятся к этому вопросу, сообщила специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Холокоста Эллен Джермейн.

"Я очень рада, что Украина приняла закон об антисемитизме. Это действительно показывает, что Украина и ее руководство серьезно относятся к этому вопросу и теперь закрепили закон о борьбе с антисемитизмом в своем законодательстве. Так что это хороший и серьезный шаг", - сказала Джермейн в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, она удостоверилась в том, что антисемитизм не является большой проблемой в Украине.

"В ходе моих бесед по стране в течение последних нескольких дней я разговаривала с членами еврейской общины, различными правительственными чиновниками и спрашивала о проблеме антисемитизма в Украине. Я услышала, что это не большая проблема для Украины, и это приятно слышать. Это проблема, поскольку это проблема во всем мире, и снова-таки украинский закон об антисемитизме - хороший шаг, и он действительно показывает, что Украина и ее руководство, ее парламент серьезно относятся к этой проблеме", - добавила Джермейн.

Спецпредставитель указала, что вопрос увековечения памяти жертв Холокоста является национальным вопросом и требует комплексного решения на национальном уровне.

"За время пребывания здесь я побывала лишь в нескольких уголках Украины. Я думаю, что в целом для Украины вопрос увековечения памяти жертв Холокоста является национальным вопросом и требует комплексного решения на национальном уровне. Например, только что принятый закон об антисемитизме - это один из способов закрепить все принципы того, во что верит Украина в плане противодействия антисемитизму. Это очень позитивный способ показать, что руководство Украины серьезно относится к этому на всей территории Украины", - пояснила она.