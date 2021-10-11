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14:40 11.10.2021

Мемориал в Бабьем Яру должен правдиво и точно рассказывать историю произошедшего - спецпредставитель Госдепа США

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Мемориал в Бабьем Яру должен правдиво и точно рассказывать историю произошедшего - спецпредставитель Госдепа США

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Холокоста Эллен Джермейн отметила важность того, чтобы мемориал в Бабьем Яру увековечивал произошедшее на этом месте и правдиво рассказывал историю трагедии.

"Думаю, если мемориал точно увековечивает то, что произошло в Бабьем Яру, правдиво и точно рассказывает историю, это действительно самое главное. Он должен хранить память о жертвах и с уважением относиться к трагедии Бабьего Яра, а также точно и правдиво объяснять факт того, что произошло во время массового убийства в Бабьем Яру", - сказала Джермейн в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Так она ответила на вопрос о том, какие угрозы может представлять спонсорство российских бизнесменов в проекте создания Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, подчеркнув, что для США самое главное - это полное и точное увековечение событий Бабьего Яра.

"Есть много разных вариантов для этого, но главная цель, ключ - это полное и точное увековечение трагедии и памяти жертв. Как это делается - это вопрос, так же как это является вопросом всех мест Холокоста и всех мест подобных трагедий. Это вопрос для обсуждения и дебатов, но результатом должно стать серьезное и уважительное поминовение, которое уважает факты и точно отражает правду о фактах того, что произошло, и передает историю трагедии", - пояснила Джермейн.

Она отметила, что в целом ее поездка в Украину демонстрирует приверженность Соединенных Штатов защите религиозных свобод, включая противодействие отрицанию Холокоста, противодействие искажению фактов о Холокосте, борьбу с антисемитизмом, помощь таким странам-партнерам, как Украина, в защите еврейского наследия, сосредоточение внимания на жертвах и на том, что можно сделать, чтобы помочь увековечить их истории.

Спецпредставитель Государственного департамента США обратила внимание на необходимость сохранения еврейского наследия в Украине.

"Мы с моим коллегой Полом Пакером (председателем Комиссии США по сохранению американского наследия за рубежом - ИФ) обсуждали возможные варианты сотрудничества. Одна из вещей, которые мы обсуждали в Умани и Львове, а также с представителями правительства Украины, - это способы обозначения или увековечения памятников еврейского наследия. Например, мне сказали, что в Украине известно около 800 синагог. Конечно, не все они до сих пор существуют. Многие из них используются для других целей. А как насчет возможности их каким-либо образом пометить, поставить историческую доску?" - указала она.

По ее словам, это способ напомнить местному населению об их богатой украинской истории.

"Это также способ создания своеобразной туристической тропы, когда туристы приезжают в Украину. Так много американцев с украинскими корнями возвращаются в Украину, чтобы увидеть города своих предков. Было бы замечательно иметь возможность отметить некоторые из этих областей еврейского наследия: кладбища, синагоги, еврейские школы", - добавила Джермейн.

Теги: #мемориал #бабий_яр #эллен_джермейн #госдеп_сша
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