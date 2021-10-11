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14:34 11.10.2021

ВАКС избрал меру пресечения Труханову в виде залога в 30 млн грн

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ВАКС избрал меру пресечения Труханову в виде залога в 30 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову в виде залога в сумме 30 млн грн по делу о подозрении в причастности к махинациям с землей.

Соответствующее решение ВАКС вынес в понедельник, не удовлетворив таким образом ходатайство прокуратуры об аресте Труханова с альтернативой залога в 120 млн грн.

"Суд поставил в удовлетворении ходатайства… об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Труханова… отказать. Применить в отношении подозреваемого Труханова меру пресечения в виде залога в размере … 30 млн 213 тысяч 300 грн", - говорится в постановлении ВАКС, оглашенном в понедельник.

Суд постановил возложить на Труханова обязательства прибывать по требованию следователя и суда, не отбывать с места проживания, воздержаться от общения со свидетелями по уголовному делу, сдать на хранение документы для выезда за границу.

Мера пресечения избрана сроком до 6 декабря 2021 года. Труханов обязан внести залог на протяжении пяти дней с момента вынесения решения суда или обеспечить внесение средств залогодателем.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Информирую общество о том, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокуроров САП. Это очень важное и показательное дело, как для Одесского региона, так и для страны в целом… Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить", - написала генпрокурор в Фейсбуке.

По её словам, указанные лица причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

Позже информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Украина" о том, что Венедиктова подписала подозрение, помимо мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшему прокурору Одесской области Олегу Жученко, двум депутатам Одесского городского совета VII созыва и бизнесмену Владимиру Галантернику.

На минувшей неделе ВАКС начал избирать меру пресечения Труханову, которого подозревают в причастности к махинациям с землей.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит избрать Труханову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 120 млн грн.

Теги: #труханов #вакс
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