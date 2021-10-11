События

14:02 11.10.2021

Вирастюку угрожали по телефону, полиция открыла дело

1 мин читать
Вирастюку угрожали по телефону, полиция открыла дело

Правоохранители начали уголовное производство по факту угроз народному депутату, личность нарушителя установлена, с ним проводятся необходимые следственные действия.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины - угроза убийством. Решается вопрос о сообщение нарушителю о подозрении. Ему грозит ограничение свободы до двух лет. Продолжаются следственные действия", - сообщается на странице полиции Киева в Facebook в понедельник.

По данным правоохранителей, информация о том, что народному депутату Украины угрожали по телефону, поступила к ним и была зарегистрирована в понедельник. Было установлено, что нарушитель находится в г.Николаев, это местный житель, 2002 г.р. Его доставили для объяснений в отдел полиции, сейчас правоохранители выясняют мотивы и обстоятельства его поступка.

В сообщении не указывается имя парламентария, в адрес которого поступили угрозы. В правоохранительных органах агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что речь идет о народном депутате фракции "Слуга народа", заслуженном мастере спорта Украины Василие Вирастюке.

"Угрозы поступали в адрес народного депутата Вирастюка. Человек, который угрожал - психически нездоров", - сообщил агентству источник.

Теги: #вирастюк #телефон #угроза
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:55 22.09.2021
Глава Северного командования ВС США назвал Россию основной военной угрозой

Глава Северного командования ВС США назвал Россию основной военной угрозой

09:26 17.09.2021
ГСЧС предупреждает украинцев об опасности пожаров, повышении уровня воды в реках и сильных дождях

ГСЧС предупреждает украинцев об опасности пожаров, повышении уровня воды в реках и сильных дождях

13:37 14.09.2021
В Одессе начались командно-штабные учения Украины и стран НАТО

В Одессе начались командно-штабные учения Украины и стран НАТО

23:35 10.09.2021
На данный момент в ходе учений "Запад 2021" не происходит подготовительных мероприятий по агрессии относительно Украины - Наев

На данный момент в ходе учений "Запад 2021" не происходит подготовительных мероприятий по агрессии относительно Украины - Наев

23:17 01.09.2021
Украина и США рассматривают "Северный поток-2" как угрозу для европейской энергетической безопасности – совместное заявление

Украина и США рассматривают "Северный поток-2" как угрозу для европейской энергетической безопасности – совместное заявление

19:45 08.08.2021
Угроза жителя харьковской 9-этажки взорвать весь подъезд оказалась ложной, "подрывника" доставили в психбольницу

Угроза жителя харьковской 9-этажки взорвать весь подъезд оказалась ложной, "подрывника" доставили в психбольницу

18:26 06.08.2021
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, угрожавшему подорвать гранату в Кабмине – прокуратура

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, угрожавшему подорвать гранату в Кабмине – прокуратура

11:27 05.08.2021
Почти половина украинцев считают противоречащие Конституции решения главной угрозой в работе власти в ближайшие три года – опрос

Почти половина украинцев считают противоречащие Конституции решения главной угрозой в работе власти в ближайшие три года – опрос

20:21 28.07.2021
Мьянма может стать источником неограниченного распространения COVID-19 в регионе - ООН

Мьянма может стать источником неограниченного распространения COVID-19 в регионе - ООН

22:16 20.07.2021
За телефоном Макрона и ряда французских министров могли следить при помощи ПО Pegasus

За телефоном Макрона и ряда французских министров могли следить при помощи ПО Pegasus

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Американцы Кард, Ангрист и Имбенс стали лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2021 год

Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в 1 млрд грн – Кузьмин

Соглашение об открытом небе подпишут на саммите Украина-ЕС

В Гааге начинаются слушания по захвату украинских судов у Керченского пролива

В Украине за сутки зафиксировано 8 832 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровели 2 053 человека, 207 умерло – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Мемориал в Бабьем Яру должен правдиво и точно рассказывать историю произошедшего - спецпредставитель Госдепа США

ВАКС избрал меру пресечения Труханову в виде залога в 30 млн грн

Американцы Кард, Ангрист и Имбенс стали лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2021 год

Скончался водитель автобуса, попавшего в ДТП в Полтавской области

Дорожники завершили ремонт по маршруту "Северодонецк - Золотое" в Луганской области

В Украине похолодает, дожди во вторник пройдут на западе страны

Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в 1 млрд грн – Кузьмин

В Украине разоблачены вербовщики наемников для участия в вооруженном конфликте в Сирии

Вакцинация на 90% сокращает вероятность госпитализации и летального исхода при заражении COVID-19 - исследование

Украина впервые отправила контейнеры с малиной в США и Канаду

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА