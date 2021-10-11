Дорожники завершили ремонт по маршруту "Северодонецк - Золотое" в Луганской области

Дорожники завершили ремонтные работы по маршруту "Северодонецк - Золотое" в Луганской области, которые выполнялись в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство", сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области в Facebook в понедельник.

Маршрут состоит из двух участков автомобильных дорог Р-66 и Т-13-16 общей протяженностью 44 километра.

На маршруте уже нанесена горизонтальная разметка методом холодного пластика и установлены сигнальные столбики.

В САД Луганской области подчеркивают, что использование холодного пластика для разметки обеспечивает лучшую видимость, повышает безопасность движения, создает функциональное и эстетически-привлекательное покрытие.

"В целом планируем в 2021 году отремонтировать 241 км дорог государственного значения в Луганской области. Всего по проекту "Большое строительство" в течение двух лет (2020 и 2021 гг.) капитальным и текущим ремонтом будет охвачено 461 км дорог. Это более трети дорог государственного значения (1200 км) области", - заявили в местном автодоре.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году в рамках программы "Большое строительство" в целом по Украине будет отремонтировано и построено 6500 км дорог.