В Украине разоблачены вербовщики наемников для участия в вооруженном конфликте в Сирии

Офис генерального прокурора сообщает о разоблачении группы лиц, которые занимались вербовкой украинцев с целью использования в вооруженном конфликте на территории Сирии.

Как сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, организатору и двоим соучастникам сообщено о подозрении вербовке наемников с целью использования в вооруженных конфликтах, военных или насильственных действиях (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 447 УК Украины). Злоумышленникам избрана мера пресечения - содержание под стражей.

По данным следствия, с февраля 2020 по март 2021 житель Киева организовал схему получения прибыли по вербовке граждан Украины для участия в военных и насильственных действиях на стороне оппозиционно настроенных военных отрядов в Сирии. Для реализации своих преступных намерений он привлек еще двух жителей Киевской области. Они подыскивали лиц среди спортсменов, бывших военнослужащих, добровольцев, участвовавших в АТО, или тех, кто имел боевой опыт обращения с оружием.

За участие в вооруженном конфликте на территории Сирии наемникам обещали денежное вознаграждение в размере $5 тыс. в месяц, в зависимости от уровня их боевой подготовки.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и флеш-носители.