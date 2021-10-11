События

12:18 11.10.2021

В Украине разоблачены вербовщики наемников для участия в вооруженном конфликте в Сирии

1 мин читать
В Украине разоблачены вербовщики наемников для участия в вооруженном конфликте в Сирии

Офис генерального прокурора сообщает о разоблачении группы лиц, которые занимались вербовкой украинцев с целью использования в вооруженном конфликте на территории Сирии.

Как сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, организатору и двоим соучастникам сообщено о подозрении вербовке наемников с целью использования в вооруженных конфликтах, военных или насильственных действиях (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 447 УК Украины). Злоумышленникам избрана мера пресечения - содержание под стражей.

По данным следствия, с февраля 2020 по март 2021 житель Киева организовал схему получения прибыли по вербовке граждан Украины для участия в военных и насильственных действиях на стороне оппозиционно настроенных военных отрядов в Сирии. Для реализации своих преступных намерений он привлек еще двух жителей Киевской области. Они подыскивали лиц среди спортсменов, бывших военнослужащих, добровольцев, участвовавших в АТО, или тех, кто имел боевой опыт обращения с оружием.

За участие в вооруженном конфликте на территории Сирии наемникам обещали денежное вознаграждение в размере $5 тыс. в месяц, в зависимости от уровня их боевой подготовки.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и флеш-носители.

Теги: #вербовщики #сирия #офис_генпрокурора
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:30 03.10.2021
Лидеры Иордании и Сирии провели телефонный разговор впервые с начала сирийской войны

Лидеры Иордании и Сирии провели телефонный разговор впервые с начала сирийской войны

01:42 15.09.2021
Офис генпрокурора совместно с медийными и правозащитные ОО подписали меморандум о сотрудничестве и защита прав журналистов

Офис генпрокурора совместно с медийными и правозащитные ОО подписали меморандум о сотрудничестве и защита прав журналистов

16:36 13.09.2021
Офис генпрокурора просит экстрадировать задержанного в Чехии гражданина РФ в Украину

Офис генпрокурора просит экстрадировать задержанного в Чехии гражданина РФ в Украину

05:32 20.08.2021
Израиль нанес ракетный удар по Сирии, большинство ракет было сбито - СМИ

Израиль нанес ракетный удар по Сирии, большинство ракет было сбито - СМИ

12:16 19.08.2021
СБУ разоблачила сотрудников ФСБ, пытавшихся завербовать украинского офицера

СБУ разоблачила сотрудников ФСБ, пытавшихся завербовать украинского офицера

12:43 11.08.2021
Венедиктова подписала подозрение в завладении 27 млн грн заммэра Николаева Сергею Кореневу

Венедиктова подписала подозрение в завладении 27 млн грн заммэра Николаева Сергею Кореневу

17:36 02.08.2021
Офис генпрокурора предпринимает меры для эффективной коммуникации органов досудебного расследования по делу Чауса

Офис генпрокурора предпринимает меры для эффективной коммуникации органов досудебного расследования по делу Чауса

16:31 20.07.2021
Президент Франции заявил о поддержке сирийских курдов в борьбе против ИГИЛ

Президент Франции заявил о поддержке сирийских курдов в борьбе против ИГИЛ

05:00 11.07.2021
Взрыв прогремел на газовом заводе в Сирии в расположении американских войск

Взрыв прогремел на газовом заводе в Сирии в расположении американских войск

04:52 29.06.2021
Коалиция США подтвердила ракетный удар по своим силам на юго-востоке Сирии

Коалиция США подтвердила ракетный удар по своим силам на юго-востоке Сирии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в 1 млрд грн – Кузьмин

Соглашение об открытом небе подпишут на саммите Украина-ЕС

В Гааге начинаются слушания по захвату украинских судов у Керченского пролива

В Украине за сутки зафиксировано 8 832 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровели 2 053 человека, 207 умерло – Минздрав

Российские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

Дорожники завершили ремонт по маршруту "Северодонецк - Золотое" в Луганской области

В Украине похолодает, дожди во вторник пройдут на западе страны

Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в 1 млрд грн – Кузьмин

Вакцинация на 90% сокращает вероятность госпитализации и летального исхода при заражении COVID-19 - исследование

Украина впервые отправила контейнеры с малиной в США и Канаду

НБУ перенес работу банковской системы с 15 на 23 октября из-за Дня защитников и защитниц Украины

Пакистан приостановил авиасообщение с Афганистаном

Соглашение об открытом небе подпишут на саммите Украина-ЕС

В Полтавской области в результате ДТП пострадали 10 пассажиров автобуса и водитель

SkyUp планирует до конца 2021 года перевезти около 3 млн пассажиров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА