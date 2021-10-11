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11:26 11.10.2021

Пакистан приостановил авиасообщение с Афганистаном

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Пакистан приостановил авиасообщение с Афганистаном

Авиарейсы между Афганистаном и Пакистаном приостановлены, сообщает Aamaj News со ссылкой на представителя афганской авиакомпании Comair Air.

"Два дня назад правительство Пакистана приостановило полеты между Афганистаном и Пакистаном. Мы ждем снятия этого ограничения", - цитирует издание главного операционного директора Comair Air Сулеймана Омара.

Ранее авиасообщение с Кабулом было приостановлено после того, как талибы 15 августа без боя овладели столицей, а президент Ашраф Гани бежал из страны. В конце августа при помощи технических специалистов из Катара и Турции были восстановлены поврежденные в ходе теракта 26 августа взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта.

Первые после восстановления деятельности столичной воздушной гавани внутренние рейсы возобновились 4 сентября, были совершены полеты в афганские города Мазари-Шариф, Кандагар и Герат.

Первый с момента вывода военных США из Афганистана международный рейс из Кабула был осуществлен в Доху 9 сентября. Со второй половины сентября в Кабул осуществляются чартерные коммерческие рейсы из Ирана, Пакистана и Саудовской Аравии.

Теги: #авиасообщение #афганистан #пакистан
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