События

10:44 11.10.2021

SkyUp планирует до конца 2021 года перевезти около 3 млн пассажиров

1 мин читать
SkyUp планирует до конца 2021 года перевезти около 3 млн пассажиров

Авиакомпания SkyUp Airlines до конца 2021 года планирует перевезти около 3 млн пассажиров, при том что с 2018 по 2020 год было перевезено 3,4 млн пассажиров.

Как сообщила пресс-служба SkyUp, к настоящему времени за текущий год компания перевезла более 2 млн пассажиров.

"Это впервые, когда авиакомпания достигает этого показателя на протяжении одного года", - отметили в SkyUp.

Согласно внутренней статистике компании, наиболее активно в Украине путешествуют женщины - их на рейсах SkyUp всегда больше. С 1 января по 1 октября 2021 года женщины составили 5% от всего количества пассажиров, в то время как мужчины 38%, а дети - 11%. Почти те самые результаты были и в прошлом году: 50% - женщины, 39% - мужчины и 11% - дети.

В то же время значительно увеличилось количество пассажиров в каждой группе. Так, за неполный 2021 год SkyUp уже перевез 1,031 млн женщин (621,3 тыс. в 2020 году) и 753,4 мужчин (485,1 тыс. в 2020 году). Детей с 1 января по 1 октября SkyUp перевез 223,3 тыс. (годом ранее - 130,1 тыс.).

В настоящее время флот авиакомпании насчитывает 14 самолетов и, как отмечают в SkyUp, будет постепенно расти. Полетная программа охватывает более 60 направлений в страны Европы, Кавказа, Ближнего Востока и Центральной Азии.

Теги: #транспорт #skyup
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:36 09.10.2021
"Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников и защитниц Украины

"Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников и защитниц Украины

09:28 09.10.2021
Три оператора проката самокатов в Киеве системно нарушают условия сотрудничества - КГГА

Три оператора проката самокатов в Киеве системно нарушают условия сотрудничества - КГГА

17:21 07.10.2021
Кличко представил концепцию транспортной и парковочной политики Киева

Кличко представил концепцию транспортной и парковочной политики Киева

16:32 07.10.2021
Киев будет максимально отодвигать ограничения работы общественного транспорта в случае локдауна

Киев будет максимально отодвигать ограничения работы общественного транспорта в случае локдауна

09:22 07.10.2021
"Укрзализныця" планирует в 2022 г. заказать еще 100 пасвагонов и до 2026 г. уйти от эксплуатации вагонов старше 28 лет

"Укрзализныця" планирует в 2022 г. заказать еще 100 пасвагонов и до 2026 г. уйти от эксплуатации вагонов старше 28 лет

06:01 07.10.2021
В Киеве 7 октября возможны изменения в маршрутах общественного транспорта

В Киеве 7 октября возможны изменения в маршрутах общественного транспорта

14:04 06.10.2021
В Харькове построят ангарный комплекс для техобслуживания самолетов

В Харькове построят ангарный комплекс для техобслуживания самолетов

17:21 04.10.2021
Wizz Air возобновляет рейсы Киев - Катовице, Киев - Неаполь и Одесса - Абу-Даби

Wizz Air возобновляет рейсы Киев - Катовице, Киев - Неаполь и Одесса - Абу-Даби

06:18 02.10.2021
В Киеве ограничат движение транспорта из-за полумарафона, который пройдет 2-3 октября

В Киеве ограничат движение транспорта из-за полумарафона, который пройдет 2-3 октября

15:52 01.10.2021
Wizz Air с 16 декабря запускает рейсы из Киева в Стокгольм

Wizz Air с 16 декабря запускает рейсы из Киева в Стокгольм

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Соглашение об открытом небе подпишут на саммите Украина-ЕС

В Гааге начинаются слушания по захвату украинских судов у Керченского пролива

В Украине за сутки зафиксировано 8 832 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровели 2 053 человека, 207 умерло – Минздрав

Российские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

Полиция рассматривает две версии смерти нардепа Полякова – употребление метадона или отравление

ПОСЛЕДНЕЕ

Соглашение об открытом небе подпишут на саммите Украина-ЕС

В Полтавской области в результате ДТП пострадали 10 пассажиров автобуса и водитель

Собственник МЖК "Пивденный" Куценко найден повешенным в Мелитополе

В Гааге начинаются слушания по захвату украинских судов у Керченского пролива

Гендиректор производителя детских игрушек Hasbro временно покинул пост из-за болезни

Евросоюз и Совет Европы заявили о полном неприятии смертной казни

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 237,8 млн

Россия и Китай получили доступ к брошенному США в Афганистане вооружению - Трамп

За сутки в Украине привито более 39 тыс. человек – Минздрав

В Латвии вступает в силу чрезвычайное положение в целях борьбы с распространением коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА