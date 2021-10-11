SkyUp планирует до конца 2021 года перевезти около 3 млн пассажиров

Авиакомпания SkyUp Airlines до конца 2021 года планирует перевезти около 3 млн пассажиров, при том что с 2018 по 2020 год было перевезено 3,4 млн пассажиров.

Как сообщила пресс-служба SkyUp, к настоящему времени за текущий год компания перевезла более 2 млн пассажиров.

"Это впервые, когда авиакомпания достигает этого показателя на протяжении одного года", - отметили в SkyUp.

Согласно внутренней статистике компании, наиболее активно в Украине путешествуют женщины - их на рейсах SkyUp всегда больше. С 1 января по 1 октября 2021 года женщины составили 5% от всего количества пассажиров, в то время как мужчины 38%, а дети - 11%. Почти те самые результаты были и в прошлом году: 50% - женщины, 39% - мужчины и 11% - дети.

В то же время значительно увеличилось количество пассажиров в каждой группе. Так, за неполный 2021 год SkyUp уже перевез 1,031 млн женщин (621,3 тыс. в 2020 году) и 753,4 мужчин (485,1 тыс. в 2020 году). Детей с 1 января по 1 октября SkyUp перевез 223,3 тыс. (годом ранее - 130,1 тыс.).

В настоящее время флот авиакомпании насчитывает 14 самолетов и, как отмечают в SkyUp, будет постепенно расти. Полетная программа охватывает более 60 направлений в страны Европы, Кавказа, Ближнего Востока и Центральной Азии.