События

10:49 11.10.2021

В Полтавской области в результате ДТП пострадали 10 пассажиров автобуса и водитель

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В Полтавской области в результате ДТП пострадали 10 пассажиров автобуса и водитель

В Полтавской области в понедельник утром автобус, следовавший в Киев, съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок, пострадали водитель и 10 пассажиров, сообщает областная Национальная полиция.

"В автобусе на момент ДТП находилось 22 пассажира и два водителя. В результате ДТП водителю и десяти пассажирам оказывают помощь в больнице. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается", - говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции в Полтавской области в понедельник.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства и причины ДТП. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

Теги: #полтавская_область #дтп
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