События

10:31 11.10.2021

Собственник МЖК "Пивденный" Куценко найден повешенным в Мелитополе

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Известный бизнесмен Евгений Куценко, владелец ООО "Молочно-жировой комбинат "Пивденный" Мелитополь (МЖК, Запорожской обл.), и сооснователь группы компаний "Олком" найден 8 октября повешенным в Мелитополе, сообщается на сайте издания "Голос Украины".

По его данным, причиной самоубийства стали проблемы с задолженностью указанного предприятия.

Бизнесмену было 53 года.

"Голос Украины" уточнил со ссылкой на журнал "Фокус", что состояние Куценко в 2010 году составляло $38 млн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, Куценко принадлежали ООО "Молочно-жировой комбинат "Пивденный", ЧП "Данкен" (Мелитополь), ЧП "Дан-кен" (Киев).

Согласно данным мелитопольского издания "Наш город", Куценко будет похоронен в Феодосии (Крым).

На сайте МЖК "Пивденный" указано, что предприятие производит под ТМ "Молочная река" высокоолеиновое подсолнечное масло, сливочное масло, спреды, казеин и ряд молочных продуктов и десертов.

Теги: #самоубийство #куценко #бизнесмен
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