В Гааге начинаются слушания по захвату украинских судов у Керченского пролива

Украинская сторона уверена, что Международный трибунал по морскому праву признает юрисдикцию по делу о захвате украинских судов и моряков в районе Керченского пролива, слушания по которому проведет Постоянная палата третейского суда (ППТС, Permanent Court of Arbitration) 11-16 октября в Гааге (Нидерланды), и что РФ понесет ответственность за нарушения морского права.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в понедельник, об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства о начале слушаний по делу относительно незаконного задержания Россией трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов экипажа.

"С 11 октября Украина будет участвовать в устных слушаниях по делу против РФ о нарушении ею иммунитета украинских военно-морских кораблей и их экипажей. Слушания, которые будут проходить в Арбитраже, образованном в соответствии с Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву, будут касаться возражений Россией юрисдикции Арбитража… Сейчас Россия воспользовалась правом на обжалование юрисдикции Арбитража. Украина ответит на возражения России относительно юрисдикции на устных слушаниях. Украина уверена, что Трибунал признает юрисдикцию по этому делу и Россия понесет ответственность за грубые нарушения морскому праву", - говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что РФ представит свою позицию 11 октября, а Украина - 12 октября. Слушания начнутся в 14:00 по киевскому времени.

Как сообщалось, Постоянная палата третейского суда (ППТС, Permanent Court of Arbitration) 11-16 октября проведет слушания украинской и российской сторон по делу о захвату украинских судов и моряков в районе Керченского пролива. В рамках второго этапа слушаний РФ предоставит свои аргументы 14 октября, Украина 15 октября, и 16 октября при необходимости дополнительное заседание. После вступительного заявления, которое будет транслироваться в режиме реального времени, и до конца слушаний публичный доступ к материалам слушаний будет недоступен. В ППТС отмечают, что время от времени будут выпускать пресс-релизы, касающиеся статуса разбирательства.

В 2016 году Украина подала в Международный суд ООН иск против РФ о нарушении нею Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), в рамках которого был создан арбитраж для рассмотрения этого дела. 22 мая 2019 года Россия подала в Международный трибунал свои возражения о наличии у Арбитражного Трибунала юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ. Позиции Украины и РФ были опубликованы в июне 2019 года на сайте Постоянной палаты третейского суда.

В ноябре 2019 года Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в деле Украина против РФ о нарушении Россией двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Таким образом, суд вынес решение в пользу Украины, и теперь может перейти к рассмотрению дела по сути.

Кроме того, в мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву, расположенный в Гамбурге, принял решение, которым обязал РФ освободить три украинских корабля – буксир "Яны Капу" и два катера "Бердянск" и "Никополь" - и 24 украинских моряков, захваченных нею в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

ППТС - международный арбитражный суд, учрежденный в 1899 году для разрешения международных споров. Расположен в Гааге (Нидерланды). Членами суда являются 122 государства.