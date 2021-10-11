Гендиректор производителя детских игрушек Hasbro временно покинул пост из-за болезни

Главный исполнительный директор американского производителя детских игрушек Hasbro Inc. Брайан Голднер временно покинул пост по медицинским причинам, сообщается в пресс-релизе компании.

Исполняющим обязанности CEO Hasbro стал Рич Стодарт, независимый член совета директоров компании.

Ранее в августе 2020 года Голднер раскрыл информацию о том, что он проходит терапию рака с 2014 года.

Голднер занимает пост главного исполнительного директора Hasbro с 2008 года, а с 2015 года он также является председателем совета директоров компании.

Hasbro - американская компания по производству игрушек и настольных игр; крупнейшая в мире компания, занимающаяся производством игрушек. Одни из наиболее известных линий игрушек Hasbro: Star Wars, Transformers, S.P.A.C.E. и др.