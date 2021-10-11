Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 237,8 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника возросло до 237 млн 860 тыс. 699, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 851 тыс. 749 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 44 млн 339 тыс. 764 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 713 тыс. 228.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 971 тыс. 607. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 450 тыс. 782 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 21 млн 575 тыс. 820 заболевший, из них скончались 601 тыс. 11 человек.

За время пандемии в мире было распределено более 6 млрд 46 млн доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 624,5. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 200 человек, в Индии - 323, Бразилии - 2 тыс. 802.