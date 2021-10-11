За сутки в Украине привито более 39 тыс. человек – Минздрав

За минувшие сутки, 10 октября, в Украине привито 39 060 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"39 060 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 10 октября 2021. Одну дозу получили 19 277 человек полностью иммунизированы – 19 783 человека", – указано в сообщении утром в понедельник.

Отмечается, что в течение суток работало 353 мобильные бригады, 1 282 пункта прививки, 356 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 548 873 человека, из них получили одну дозу – 7 548 871 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 135 032 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 13 683 903 прививки", – подчеркнули в ведомстве.